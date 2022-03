Ako Hajduk želi naslov, ne smije ponoviti greške iz prošlosti...

Luda ligaška sezona u kojoj vodeća četvorka u utrci za naslovom prvaka prosipa bodove kao da igraju 'ko manje, a ne tko će na koncu osvojiti više bodova, svakim novim kolom režira i novi obrat. Tako se i Hajduk nakon tri uzastopna posrtanja u susretima s Rijekom, Istrom i Dinamom, pobjedom nad "otimačem bodova velikima" Lokomotivom vratio u utrku, pa sada s nestrpljenjem čekaju nastavak sezone nakon reprezentativne stanke, koji ih vodi u Gradski vrt na megdan Osijeku.

S kakvim 'argumentima' Hajduk ulazi u zadnjih devet utakmica? Ždrijeb je naoko težak, vodi ih na gostovanja kod sva tri konkurenta, no u ovoj su sezoni pobjeđivali i Rijeku na Rujevici, i Dinamo na Maksimiru, a s Osijekom su remizirali u Gradskom vrtu. Jedino preostalo gostovanje im je u Koprivnici, sve ostale utakmice igraju na Poljudu. Ždrijeb je dakle samo na prvi pogled nepovoljan.

Momčad je više nego dobro posložena a sjajna predstava i visoka pobjeda nad Lokomotivom ulijevaju dodatni optimizam. U zimskoj stanci momčad je kompletirana s četiri pojačanja, Kalinićem, Grgićem, Mikanovićem i Ferrom, i sva četvorica su standardna i igraju sve bolje. Ferro se još uvijek traži, Kalinić igrom i golovima potvrđuje internacionalnu klasu, malo poznati Grgić i pomalo zaboravljeni Mikanović su redovito među najboljima i nije nemoguće da se Mikanović vrlo brzo nađe u kombinacijama izbornika Zlatka Dalića za kronično deficitarnu poziciju na desnom boku.

A kako Hajduk stoji s brojkama? Nakon 27 odigranih utakmica imaju 52 boda i gol razliku 51-25. U prošloj sezoni su nakon 27 utakmica imali 43 boda (34-30), sezonu prije toga 48 bodova (43-24), u sezoni 2018./'19 43 boda (40-29), a u sezoni 2017./'18 52 boda i gol razliku 53-29. Bila je to najbolja sezona Hajduka novijoj povijesti, u kojoj su pod vodstvom Željka Kopića i Ivana Kosa bili u igri za vrh ljestvice sve do kraja travnja. Čekali su Dinamo na Poljudu s -5 bodova i s 40 milijuna kuna plusa u blagajni, a imali su i finale kupa, no umjetno izazvani potres najprije je srušio Kosa, potom u derbiju i šampionske ambicije, a nedugo potom i Kopića.

Danas je situacija jako slična onoj od prije četiri godine. Opet čekaju Dinamo u zaostaloj utakmici na Poljudu, kako sada stvari stoje s minusom od pet bodova, opet je Hajduk u finalu kupa (ovoga puta s Rijekom na Poljudu), a umjesto milijuna plusa u blagajni sada imaju nikad jaču momčad i nikad snažniju podršku navijača. Posložen je "Dream team" u nadi da će napokon uspjeti prekinuti dugi post. Prilika je tu, Hajduk i dalje ovisi sam o sebi i svojim rezultatima, samo je treba iskoristiti...