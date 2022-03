Milović: Nema dana da me u Ljubljani ne pitaju za Hajduk!

Puno je razloga zbog kojih smo kiksali. U pauzi je stiglo dosta novih igrača, nismo se imali vremena posložiti i uigrati zbog pojačanog ritma utakmica koji nam je nametnuo problem s koronom, bilo je i ozljeda, i nesreće... Nadajmo se da će novi trener Robert Prosinečki uspjeti probuditi momčad, kazao nam je jedan od stožernih igrača ljubljanske Olimpije, Splićanin Goran Milović (33).

Olimpija je u sezonu krenula s šampionskim ambicijama, popunili su momčad kvalitetnim pojačanjima, no rezultati nisu pratili očekivanja. Ispali su u četvrtfinalu kupa od Kopra, nanizali nekoliko loših rezultata u prvenstvu, izgubili od Mure i Celja, odigrali neodlučeno s Domžalama... i sada su na trećem mjestu, sa sedam bodova zaostatka za vodećim Mariborom te četiri boda za Koprom.

- Imali smo stvarno naporan ritam, u četrdesetak dana odigrali smo osam utakmica a nismo bili spremni i uigrani za tako naporan ritam. Ali do kraja je ostalo još osam kola, imamo sedam bodova zaostatka i nije još sve gotovo. Svjesni smo težine zadatka ali na sreću imamo i međusobni ogled s Mariborom a to je prilika da smanjimo njihovu prednost – kaže Milović, koji je većinu proljetnog dijela sezone bio van momčadi zbog ozljede gležnja.

- Nije mi bilo lako gledati utakmice s tribina, vidjelo se da smo neuigrani, a vremena za treninge i uigravanje nije bilo. Sad sam se oporavio, odigrao sam i zadnju utakmicu, i nadam se da ćemo s novim trenerom imati priliku više trenirati i uigravati se. Nismo se predali, još uvijek vjerujemo da možemo okrenuti vodu na naš mlin i dostići prednost Maribora.

Prosinečkog i njegovu momčad čeka i težak zadatak vraćanja poljuljanog povjerenja navijača, koji su nedavno imali i razgovor s igračima. U medijima se proširila vijest da je tu bilo i povišenih tonova, no Milović kaže kako je to bio uobičajeni razgovor.

- Navijači su bili nezadovoljni i došli su pred klub izraziti svoje nezadovoljstvo. Kazali su kako su oni uvijek tu, uz klub i uz nas i tražili su da se momčad više boriti i izgara na terenu... Ništa što nije uobičajeno i u drugim sredinama.

I kako to obično biva u takvim situacijama, glavom je za loše rezultate platio trener.

- Kad momčad zareda s lošim rezultatima a pritisak na klub se pojača, uvijek je prvi na udaru trener. Ne bih ulazio u razloge smjene, nije na meni da to komentiram, moramo se koncentrirati na nastavak sezone i na ono što od nas traži novi trener, koga tek trebamo upoznati. Od ranije su bila planirana dva slobodna dana u reprezentativnoj stanci, proveo sam ih u Splitu i nemam puno informacija – kaže Milović i dodaje:

- Novog trenera Prosinečkog ne poznajem osobno, ali naravno da znam tko je i što je, da je bio veliki igrač i da je imao zapažene rezultate u trenerskoj karijeri s drugim klubovima. Igrao je za Olimpiju i Portsmouth sa sportskim direktorom Mladenom Rudonjom i njih dvojica će sigurno dobro surađivati. Navijači Olimpije vole napadački nogomet i očekuju pozitivan pomak, nadam se da ćemo do kraja sezone uspjeti zakomplicirati utrku za naslov prvaka.

Slična utrka očekuje i Milovićev bivši klub – Hajduk.

- Hajduk je već napravio velike stvari, nema dana da me ljudi u Ljubljani i cijeloj Sloveniji ne pitaju što je novoga u Hajduku. Teško je i zamisliti koliko je Hajduk ovdje popularan i koliko ljudi za njega navija. Vidim da je složena sjajna momčad, u zadnjih desetak - petnaest godina na papiru nismo imali bolju. Ali kao i kod nas, treba vremena da sve legne na svoje mjesto, da se igrači upoznaju i uigraju. To je proces koji mora proći svaka momčad – kaže Milović i dodaje:

- Euforija je zahvatila cijeli grad, pa i šire, i sada tu pozitivnu energiju treba iskoristiti. Znam da svi očekuju trofeje sad i odmah, ali po meni to nije imperativ. Kup je jedna utakmica u kojoj je sve moguće, a prvenstvo će biti neizvjesno do kraja, pogotovo u atmosferi koja vlada u i oko Hajduka. Po meni je Hajduk napravio sjajan posao i posložio momčad koja će kad se uigra i posloži i te kako dominirati u idućoj sezoni, od početka do kraja. A ako uspiju već ove godine osvojiti naslov, tko sretniji od mene, i onako navijam i gledam svaku utakmicu kad mi ne igramo..

