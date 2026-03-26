Bez ijedne pobjede završili su kvalifikacije. A sada kod kuće igraju za odlazak na SP 2026.?!

Nogomet ponekad piše priče koje prkose logici, a jedna je takva upravo u ovim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Švedska, reprezentacija koja je grupnu fazu završila na dnu ljestvice bez ijedne pobjede, s četiri poraza i samo dva osvojena boda, stigla je na samo 90 minuta od plasmana na Mundijal. U polufinalu doigravanja u Valenciji deklasirala je Ukrajinu 3-1, a junak pobjede bio je trostruki strijelac Viktor Gyökeres, napadač Arsenala. Šveđani sada čekaju finale protiv Poljske u Stockholmu, utakmicu koja odlučuje o putniku u SAD, Kanadu i Meksiko.

Potpuna dominacija Švedske, Ukrajina nemoćna u Valenciji

Iako su utakmicu igrali na neutralnom terenu u Španjolskoj zbog rata u Ukrajini, stadion Ciutat de València bio je pun ukrajinskih navijača. Oko 2700 kilometara daleko od Kijeva, deseci tisuća Ukrajinaca, od kojih su mnogi prognanici koji žive u Španjolskoj, stvorili su domaćinsku atmosferu. Baklje i dim na početku utakmice ulijevali su nadu da bi njihova reprezentacija mogla donijeti malo radosti napaćenoj naciji. No, sve nade ugasile su se već u šestoj minuti. Bila je to akcija kao iz udžbenika za novog izbornika Grahama Pottera: Benjamin Nygren probio je lijevu stranu ukrajinske obrane i poslao oštru loptu u peterac, gdje je Viktor Gyökeres bio brži od svih i iz neposredne blizine je pospremio u mrežu. Golman Anatolij Trubin ostao je nemoćan.

Ukrajinski izbornik Serhij Rebrov tražio je od svojih igrača borbu i karakter, no na terenu je bilo vidljivo da im nedostaje ključnih igrača poput Oleksandra Zinčenka i Artjoma Dovbika. Jedinu pravu priliku u prvom dijelu propustio je Vladislav Vanat, čiji je udarac završio pored gola. S druge strane, Šveđani su djelovali disciplinirano i čvrsto, a osjećaj da bi drugi gol riješio utakmicu visio je u zraku. Taj trenutak stigao je ponovno na samom početku drugog poluvremena. U 51. minuti golman Kristoffer Nordfeldt ispucao je dugu loptu, Gyökeres ju je fantastično primio, sjurio se prema golu i elegantnim udarcem matirao Trubina za 2-0. Ukrajinska obrana djelovala je potpuno nemoćno pred fizički dominantnim napadačem Arsenala.

Točka na "i" pala je u 72. minuti. Gyökeres je još jednom pobjegao obrani, a Trubin ga je srušio u kaznenom prostoru. Sudac je bez razmišljanja pokazao na bijelu točku, a napadač Švedske sam je preuzeo odgovornost i silovitim udarcem kompletirao svoj hat-trick. Do kraja susreta, Matvij Ponomarenko uspio je zabiti utješni gol za Ukrajinu u sudačkoj nadoknadi, no to nije moglo pokvariti veliko slavlje tri tisuće švedskih navijača.

Čudesan put: Od dna skupine do finala doigravanja

Pobjeda protiv Ukrajine predstavlja prvi veliki uspjeh za izbornika Grahama Pottera, no ono što cijelu priču čini nevjerojatnom jest način na koji je Švedska uopće stigla u ovu poziciju. Njihov put kroz kvalifikacijsku skupinu B bio je potpuna katastrofa. U šest odigranih utakmica protiv Švicarske, Kosova i Slovenije, Šveđani nisu ostvarili niti jednu jedinu pobjedu. Upisali su samo dva remija protiv Slovenije (2-2 i 1-1) te doživjeli čak četiri poraza, uključujući i dva od Kosova. Skupinu su završili na posljednjem mjestu s mizerna dva boda.

Po svim nogometnim pravilima, takva momčad trebala bi odavno biti eliminirana. Ipak, spas je stigao kroz "stražnja vrata", zahvaljujući sustavu Uefine Lige nacija. Dobri rezultati u tom natjecanju osigurali su im mjesto u doigravanju i dali drugu priliku, koju su protiv Ukrajine objeručke prihvatili. Sada su u situaciji da, unatoč jednom od najgorih kvalifikacijskih ciklusa u svojoj povijesti, mogu izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.

Momčad od 360 milijuna eura i spasitelj Potter

Paradoks je tim veći kada se pogleda vrijednost i kvaliteta švedske reprezentacije. Momčad procijenjena na približno 364 milijuna eura prepuna je zvijezda iz najjačih europskih liga. Glavni razlog katastrofalnih rezultata u skupini leži u ozljedama ključnih igrača. Veći dio kvalifikacija propustili su Alexander Isak, napadač za kojeg je Liverpool platio 125 milijuna funti, te Dejan Kuluševski, jedan od glavnih kreativaca. Njihov izostanak bio je prevelik udarac.

Usred loših rezultata smijenjen je izbornik Jon Dahl Tomasson, a na njegovo je mjesto stigao Graham Potter, cijenjeni engleski stručnjak koji je donedavno vodio klubove u Premiershipu. Njegov zadatak bio je vratiti samopouzdanje i disciplinu u momčad, a protiv Ukrajine je pokazao da je na dobrom putu. S povratkom Isaka i Kuluševskog te s Gyökeresom u životnoj formi, Švedska odjednom izgleda kao potpuno drugačija i mnogo opasnija momčad.

Poljska i Lewandowski kao zadnja prepreka

Posljednji korak na putu prema Mundijalu bit će i najteži. U utorak, 31. ožujka, na Strawberry Areni u Stockholmu dočekuju Poljsku, koja je u svom polufinalu nakon preokreta svladala Albaniju 2-1. Poljake predvodi legendarni Robert Lewandowski, a pobjednik ovog dvoboja osigurat će vizu za Svjetsko prvenstvo. Ulog je ogroman, jer uspjeh donosi mjesto u skupini F zajedno s Nizozemskom, Japanom i Tunisom. Šveđani se nadaju da će pred svojim navijačima uspjeti dovršiti ovu nevjerojatnu priču i plasirati se na natjecanje koje im je nakon grupne faze izgledalo kao nemoguća misija.