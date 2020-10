Bez pobjede na Europsko? Može

Zbog jako čudnih pravila Uefe postoji mogućnost da se jedna reprezentacija plasira na Europsko prvenstvo bez ijedne pobjede. Mora se priznati da ovo nema baš nikakve logike

<p>Nemate dobru momčad, dobili ste tešku grupu i niste uspjeli osvojiti niti bod, logično je da biste se trebali pomiriti da za vas nema Europskog prvenstva. No, <strong>Čeferin </strong>i ostatak ekipe svojim nelogičnim pravilima omogućili su Sjevernoj Irskoj<strong> </strong>upravo to.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vatreni se pripremaju za Francuze u Maksimiru</strong></p><p>Naime, ako se Sjeverna Irska plasira na Euro sljedeće godine, UEFA-in projekt Liga nacija zasluženo će se naći se se na udaru kritika javnosti, evo i zašto.</p><p>Reprezentacija Sjeverne Irske u Ligi nacija poslije sedam utakmica još uvijek nema pobjedu, a udaljeni su samo jednu utakmicu od plasmana na Europsko prvenstvo.</p><p>Naime, Sjeverna Irska je u jesen 2018. igrala u grupi sa BiH i Austrijom u B diviziji Lige nacija. Grupu su završili s 4 poraza, gol razlika 2-7. Nakon toga igrane su kvalifikacije za Euro, a sve ekipe koje su kroz kvalifikacije osigurali nastup na Europskom prvenstvu ostavile su prostor za pomicanja u play-offovima Lige nacija, koji vode na Euro. To se posebno odnosi na A i B diviziju u kojoj igraju najjače europske selekcija, a logično je da je većina njih svoj nastup već izborila kroz kvalifikacije.</p><p>Krenimo dalje, najjače europske selekcije su ostavile prostor za brojne druge reprezentacije da se nađu u četiri baražna turnira sa po četiri momčadi, a među njima se zbog igranja u B diviziji našla i Sjeverna Irska, pazite, bez obzira što nije osvojila niti bod u grupi. </p><p>Grčka je primjerice u C diviziji imala tri pobjede u grupnoj fazi, ali nisu osigurali Euro preko kvalifikacija, a nisu ni dobili mjesto u nekom od četiri baraža.</p><p>Sjeverna Irska je nedavno igrala meč protiv Bosne <strong>i Hercegovine </strong>u polufinalu i prošla dalje nakon što nakon 90 regularnih minuta nismo imali pobjednika susreta. Pobijedili su na penale momčad koja ih je u grupnoj fazi dobila i kod kuće i u gostima, a po službenim pravilnicima pobjedu nemaju.</p><p>Na zadnjoj prepreci im stoji <strong>Slovačka</strong>, a ukoliko i njih prođu u produžetcima (gol u produžetku ili penali) postat će prva reprezentacija u povijesti koja je Europske prvenstvo uspjela osigurati - bez pobjede!</p><p><strong>Sjeverna Irska u Ligi nacija ove sezone</strong></p><p><strong>Sjeverna Irska u Ligi nacija prošle sezone</strong></p>