I dalje se ne zna njegov protivnik, ali Iron Mike ne sjedi prekr\u0161tenih ruku. Trenira i priprema se za povratak u ring te tu i tamo iznese pokoju pikanteriju u javnost. Ovaj put je rekao da bi se ubio da nema suprugu.\u00a0

- Bez supruge sam okrutna \u017eivotinja. \u010covjek gleda druga\u010dije na \u017eene kako stari. Kada sam bio mla\u0111i gledao samo kroz neko zadovoljstvo. Sada kad sam stariji cijenim ih i smatram kao bolju polovicu. Supruga me podsje\u0107a da sam mu\u0161karac. U ovoj fazi \u017eivota ona je moja u\u010diteljica - rekao je Mike koji je od 2009. godine u braku s Lakihom Spicer s kojom ima troje djece, a vjen\u010dani list potpisivao je jo\u0161 s Robin Givens i Monicom Turner.

Tyson je godinama \u017eivio burnim \u017eivotom koji se sastojao od boksa, partyja, alkohola, droge pa jo\u0161 malo droge. To je i obilje\u017eilo kraj njegove karijere, a zbog takvog stila \u017eivota je na koncu i bankrotirao. Me\u0111utim, u njegovu \u017eivotu pojavila se Lakiha zbog koje se preporodio, stao na noge i opet postao milijuna\u0161.

- Ako se mu\u0161karac nimalo ne boji svoje \u017eene onda ne \u017eivi \u017eivot kako treba. Zbog toga sam se tri puta \u017eenio jer ne mogu da \u017eivim bez \u017eene. Da nemam suprugu ubio bih se i to ozbiljno ka\u017eem. Ako ikad ostanem bez nje, odmah \u0107u se ubiti. Treba mi netko koga trebam slu\u0161ati. Ja sam vojnik i ne razmi\u0161ljam uvijek svojom glavom. Treba netko tko \u0107e to raditi za mene jer ja znam kakav sam -\u00a0 iskreno je zaklju\u010dio umirovljeni prvak u te\u0161koj kategoriji.

'Bez supruge sam životinja. Da je nemam, odmah bih se ubio!'

Ako se muškarac nimalo ne boji svoje žene onda ne živi život kako treba. Zbog toga sam se tri puta ženio, rekao je legendarni boksač Mike Tyson koji je u braku s Lakihom Spicer...

<p>Gdje god je<strong> Mike Tyson</strong> (53), tamo je i frka. Odgrize komad uha suparniku, vrijeđa sugovornike, odleži tri godine zatvora zbog silovanja... A kada sjedne pred mikrofon, tek tada slijedi hit do hita.</p><p>Legendarni boksač već nekoliko mjeseci žestoko trenira i priprema se za svoj veliki povratak. Mnogi se nadaju da će to biti Evander Holyfield kao nastavak mrskog rivalstva, ali uostalom, Mikea to baš i ne zanima jer će ionako brojati milijune bez obzira koji boksaš stajao ispred njega.</p><p>I dalje se ne zna njegov protivnik, ali Iron Mike ne sjedi prekrštenih ruku. Trenira i priprema se za povratak u ring te tu i tamo iznese pokoju pikanteriju u javnost. Ovaj put je rekao da bi se ubio da nema suprugu. </p><p>- Bez supruge sam okrutna životinja. Čovjek gleda drugačije na žene kako stari. Kada sam bio mlađi gledao samo kroz neko zadovoljstvo. Sada kad sam stariji cijenim ih i smatram kao bolju polovicu. Supruga me podsjeća da sam muškarac. U ovoj fazi života ona je moja učiteljica - rekao je Mike koji je od 2009. godine u braku s Lakihom Spicer s kojom ima troje djece, a vjenčani list potpisivao je još s Robin Givens i Monicom Turner.</p><p>Tyson je godinama živio burnim životom koji se sastojao od boksa, partyja, alkohola, droge pa još malo droge. To je i obilježilo kraj njegove karijere, a zbog takvog stila života je na koncu i bankrotirao. Međutim, u njegovu životu pojavila se Lakiha zbog koje se preporodio, stao na noge i opet postao milijunaš.</p><p>- Ako se muškarac nimalo ne boji svoje žene onda ne živi život kako treba. Zbog toga sam se tri puta ženio jer ne mogu da živim bez žene. Da nemam suprugu ubio bih se i to ozbiljno kažem. Ako ikad ostanem bez nje, odmah ću se ubiti. Treba mi netko koga trebam slušati. Ja sam vojnik i ne razmišljam uvijek svojom glavom. Treba netko tko će to raditi za mene jer ja znam kakav sam - iskreno je zaključio umirovljeni prvak u teškoj kategoriji.</p>