'Bez treninga nema smisla ići na Europsko prvenstvo, opasno je'

<p>Nevjerojatno je da sam za nove mjere Vlade za suzbijanje korona virusa doznao iz <strong>medija</strong>. Nitko me ništa nije pitao, priča nam predsjednik Hrvatskoga gimnastičkog saveza <strong>Marijo Možnik</strong> (33).</p><p>Jasno, hrvatske gimnastičarke i gimnastičari ne mogu trenirati, a već za tjedan dana počinje <strong>Europsko prvenstvo</strong> za muškarce u turskome <strong>Mersinu </strong>te za dva tjedna za žene na istoj lokaciji.</p><h2>Pogledajte video: Gimnastičari na 'bungee jumpingu'</h2><p>- Trebalo je više razgovarati s predstavnicima svih sportskih saveza u Hrvatskoj, da iznesemo neke specifičnosti. Prije ovih mjera platili smo avionske karte, smještaj. Sve je to išlo od novca <strong>poreznih obveznika</strong>, a ako ne odemo na Euro, teško da ćemo dobiti <strong>povrat </strong>novca. Sad se nešto pokrenulo, više komunikacija nije jednosmjerna i nadam se pozitivnom ishodu - kaže nam Možnik pa dodaje:</p><p>- Bila bi katastrofa otići na kontinentalnu smotru a ne trenirati uoči natjecanja. Postoji <strong>veliki rizik</strong> od ozljeda, a i forma neće biti dobra. Ako ne budu mogli trenirati, nema smisla ni ići na natjecanje.</p><p>Vremena je sve manje, Možnik i ljudi iz saveza na sve načine pokušavaju riješiti problem.</p><p>- Poslali smo upite u sve institucije. Ne vidim logiku u tome da juniori u ekipnim sportovima mogu trenirati i natjecati se u najvišem rangu, a u individualnima ne mogu. Treću kategoriju sportaša u gimnastici juniori teško mogu dohvatiti (oni mogu trenirati, op. a.) jer su jako mladi. Neki su i došli do treće kategorije rezultatima na državnim prvenstvima, ali kategorizacija im još nije formalizirana - kazao je rezignirano pa dodao:</p><p>- Poštovali smo sve mjere, vršili redovita testiranja. Ako bi slučajno netko bio pozitivan, odmah bismo ga poslali u samoizolaciju. </p><p>Jesmo li imali realne kandidate za medalje na Euru?</p><p>- Još se nadam da ćemo otići... Tu su <strong>Tin Srbić</strong>, Robert Seligman, Filip Ude... Tu su i <strong>Ana Đerek</strong>, koja ide kao seniorka, <strong>Tina Zelčić</strong>... Ide mnogo juniora i ovo bi im bilo prvo pravo seniorsko natjecanje i velika motivacija za dalje, pogotovo u ovim vremenima. Ne znam kako ću im priopćiti ako odustanemo od Turske. Sportašima je bez natjecanja teško, nemaju cilj, postoji mogućnost da ih puno odustane, u godinama puberteta su. Moramo gledati i na taj segment, pa ti sportaši će nam u budućnosti možda donijeti hrpu medalja.</p><p>Ipak, u savezu ne očajavaju, doskočili su problemima.</p><p>- Osnovali smo<strong> CRO-Gym ligu</strong>, da natjecateljima pružimo kakav-takav podražaj, da zadrže motivaciju. Natjecanja se održavaju u našim velikim gimnastičkim centrima u Zagrebu, Nedelišću, Osijeku - pojasnio je za kraj naš proslavljeni gimnastičar.</p>