BiH bi u doigravanju Lige nacija mogla na Hrvatsku ili Srbiju. Evo svih mogućih scenarija

Bosna i Hercegovina prema trenutačnoj simulaciji završnice Lige nacija ima mogućnost da u ožujku sljedeće godine za protivnika dobije Hrvatsku ili Srbiju. Riječ je o projekciji stranice Football Meets Data, koja je na temelju aktualnog stanja u skupinama simulirala mogući konačni poredak natjecanja.

N. Ireland ☘️ replace Ukraine 🇺🇦 on the list of teams projected to promote to League A.



Serbia 🇷🇸 replace Türkiye 🇹🇷 in projected A/B playoffs.



Cyprus 🇨🇾, Moldova 🇲🇩 replace Armenia 🇦🇲 and Kazakhstan 🇰🇿 in projected B/C playoffs.



Türkiye 🇹🇷 now rojected to relegate to League… pic.twitter.com/yZCEDxqkJm — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 2, 2026

Takav scenarij zasad ne znači da su poznati sudionici pojedinih baraža niti da su određeni konkretni parovi. Grupna faza još nije završena, a stvarni sastav utakmica bit će poznat tek nakon posljednjih susreta koji su na rasporedu u studenom.

Prema trenutačnoj simulaciji, u doigravanju za mjesto u Ligi A našle bi se Hrvatska, Danska, Wales i Srbija. Njima bi se suprotstavile četiri reprezentacije iz Lige B - Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Republika Irska i Slovenija.

Baraž između Liga A i B igra se kroz dvije utakmice, a reprezentacije iz višeg ranga imaju status nositelja te uzvratni susret igraju pred svojim navijačima. Uefa je predvidjela isti sustav i za doigravanje između Liga B i C.

Prema trenutačnoj projekciji, u četvrtfinalu Lige A sastali bi se Španjolska i Nizozemska, Portugal i Belgija, Francuska i Engleska te Grčka i Norveška.

Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Simulacija predviđa i izravne promjene rangova. Švicarska, Austrija, Švedska i Sjeverna Irska trenutačno su u poziciji koja bi im donijela plasman u Ligu A. Crna Gora, Albanija, Slovačka i Island prema istom bi modelu izborili Ligu B.

U doigravanju za Ligu B također bi se, prema ovoj projekciji, našle četiri reprezentacije iz višeg ranga - Gruzija, Izrael, Sjeverna Makedonija i Rumunjska. Njihovi potencijalni suparnici iz Lige C bili bi Finska, Luksemburg, Cipar i Moldavija.

Treba pritom imati na umu da se radi isključivo o trenutnom izračunu. Do završetka grupne faze stanje se može promijeniti, pa time i popis reprezentacija koje će izboriti četvrtfinale, izravan plasman u viši rang ili mjesto u baražu. Prema Uefinom rasporedu, utakmice doigravanja za Ligu A/B trebale bi se održati između 25. i 30. ožujka 2027. godine. Tek nakon završetka šest kola grupne faze bit će poznato koje će reprezentacije sudjelovati u tim susretima i tko će koga dobiti ždrijebom.