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BiH bi u doigravanju Lige nacija mogla na Hrvatsku ili Srbiju. Evo svih mogućih scenarija

Piše Ivan Kužela,
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BiH bi u doigravanju Lige nacija mogla na Hrvatsku ili Srbiju. Evo svih mogućih scenarija
Sevilla: Susret Španjolske i Hrvatske u 2. kolu skupine A3 UEFA Lige nacija | Foto: Sports Press Photo/PIXSELL
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BiH bi u ožujku mogla na Hrvatsku ili Srbiju; simulacije Lige nacija već su krenule, ali konačni parovi nisu poznati jer je preostalo još nekoliko kola da završi grupna faza

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Bosna i Hercegovina prema trenutačnoj simulaciji završnice Lige nacija ima mogućnost da u ožujku sljedeće godine za protivnika dobije Hrvatsku ili Srbiju. Riječ je o projekciji stranice Football Meets Data, koja je na temelju aktualnog stanja u skupinama simulirala mogući konačni poredak natjecanja.

Takav scenarij zasad ne znači da su poznati sudionici pojedinih baraža niti da su određeni konkretni parovi. Grupna faza još nije završena, a stvarni sastav utakmica bit će poznat tek nakon posljednjih susreta koji su na rasporedu u studenom.

Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prema trenutačnoj simulaciji, u doigravanju za mjesto u Ligi A našle bi se Hrvatska, Danska, Wales i Srbija. Njima bi se suprotstavile četiri reprezentacije iz Lige B - Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Republika Irska i Slovenija.

Baraž između Liga A i B igra se kroz dvije utakmice, a reprezentacije iz višeg ranga imaju status nositelja te uzvratni susret igraju pred svojim navijačima. Uefa je predvidjela isti sustav i za doigravanje između Liga B i C.

Prema trenutačnoj projekciji, u četvrtfinalu Lige A sastali bi se Španjolska i Nizozemska, Portugal i Belgija, Francuska i Engleska te Grčka i Norveška.

Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija
Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Simulacija predviđa i izravne promjene rangova. Švicarska, Austrija, Švedska i Sjeverna Irska trenutačno su u poziciji koja bi im donijela plasman u Ligu A. Crna Gora, Albanija, Slovačka i Island prema istom bi modelu izborili Ligu B.

U doigravanju za Ligu B također bi se, prema ovoj projekciji, našle četiri reprezentacije iz višeg ranga - Gruzija, Izrael, Sjeverna Makedonija i Rumunjska. Njihovi potencijalni suparnici iz Lige C bili bi Finska, Luksemburg, Cipar i Moldavija.

Treba pritom imati na umu da se radi isključivo o trenutnom izračunu. Do završetka grupne faze stanje se može promijeniti, pa time i popis reprezentacija koje će izboriti četvrtfinale, izravan plasman u viši rang ili mjesto u baražu. Prema Uefinom rasporedu, utakmice doigravanja za Ligu A/B trebale bi se održati između 25. i 30. ožujka 2027. godine. Tek nakon završetka šest kola grupne faze bit će poznato koje će reprezentacije sudjelovati u tim susretima i tko će koga dobiti ždrijebom.

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