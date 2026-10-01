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SPLITSKI STADION

FOTO Ovo su vaši Poljudi! Koji dizajn stadiona vam je najbolji?

Sudbina Poljuda još nije odlučena, hoće li biti obnova ili gradnja novog stadiona? Dok se čeka odgovor, čitatelji 24sata poslali su svoje vizije budućeg Hajdukova doma. Donosimo vaše radove
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FOTO Ovo su vaši Poljudi! Koji dizajn stadiona vam je najbolji?
Hoće li Poljud dobiti novo lice ili će na njegovu mjestu niknuti posve novi stadion? Odgovora još nema, iako se o budućnosti Hajdukova doma već godinama raspravlja. | Foto: čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
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Hoće li Poljud dobiti novo lice ili će na njegovu mjestu niknuti posve novi stadion? Odgovora još nema, iako se o budućnosti Hajdukova doma već godinama raspravlja. | Foto: čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Komentari 29

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