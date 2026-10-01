FOTO Ovo su vaši Poljudi! Koji dizajn stadiona vam je najbolji?

Sudbina Poljuda još nije odlučena, hoće li biti obnova ili gradnja novog stadiona? Dok se čeka odgovor, čitatelji 24sata poslali su svoje vizije budućeg Hajdukova doma. Donosimo vaše radove
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Hoće li Poljud dobiti novo lice ili će na njegovu mjestu niknuti posve novi stadion? Odgovora još nema, iako se o budućnosti Hajdukova doma već godinama raspravlja.
| Foto: čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Hoće li Poljud dobiti novo lice ili će na njegovu mjestu niknuti posve novi stadion? Odgovora još nema, iako se o budućnosti Hajdukova doma već godinama raspravlja. |
Foto: čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Hoće li Poljud dobiti novo lice ili će na njegovu mjestu niknuti posve novi stadion? Odgovora još nema, iako se o budućnosti Hajdukova doma već godinama raspravlja.
| Foto: čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Dok struka i odgovorni traže rješenje, mi smo vas pitali kako biste vi zamislili Poljud budućnosti.
| Foto: čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
To nisu službeni projekti ni najava onoga što će se graditi, nego vaš odgovor na pitanje kako bi trebao izgledati stadion na kojem će Hajduk igrati u godinama koje dolaze.
| Foto: čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Poslali ste nam svoje AI radove i vizije, a neke od njih donosimo u nastavku.
| Foto: čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Stadion otvoren 1979. pretrpio je ozbiljnu štetu u nevremenu, a Hajduk zagovara gradnju novoga na istoj lokaciji.
| Foto: čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Foto čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Foto čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Foto čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Studija izvedivosti predvidjela je i tu mogućnost, uz stadion od oko 35.000 mjesta i privremeni Hajdukov odlazak na preuređeni Park mladeži.
| Foto: čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Foto čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Foto čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Premijer Andrej Plenković, s druge strane, smatra da se postojeći Poljud može obnoviti i osuvremeniti, dok se čeka konačna stručna procjena i odluka.
| Foto: čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Foto čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Foto čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Foto čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Foto čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Foto čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Foto čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)
Foto čitatelj 24sata (umjetna inteligencija)