BiH ga otpustila, a Azeri žele Prosinečkog vratiti na klupu...

Nakon dvije godine, Robert Prosinečki (50) bi se opet mogao vratiti na izborničku klupu Azerbajdžana! Legendarni Žuti je u srijedu dobio otkaz u reprezentaciji BiH nakon manje od dvije godine zbog loših igara u kvalifikacijama za Euro, iako su briljirali u Ligi nacija, ali stara slava se ne pamti. Tu priliku iskoristili su odmah u azerbajdžanskom savezu te su kontaktirali Prosinečkog u želji da se vrati na izborničku klupu.

Trenutačni izbornik je Nikola Jurčević, a kako pišu tamošnji mediji, Savez baš i nije zadovoljan njegovim radom te mu uskoro spremaju otkaz, a planiraju ga zamijeniti Prosinečkim. Jurčević i Azerbajdžan su u kvalifikacijama za Euro bili u skupini zajedno s Hrvatskom, osvojili su svega jedna bod u osam utakmica, i to baš protiv 'vatrenih'.

Prosinečki je na klupi Azera bio od 2014. do 2017. Vodio ih je 21 put, pobijedio je pet puta, remizirao šest, a izgubio deset. Pod njegovim vodstvom imali su prepoznatljivu pas igru, izbjegavali su popularni 'bunker' protiv puno jačih reprezentacija, ali to ih je nekad znalo koštati visokih poraza. Prosinečki se pak može pohvaliti da je prvi izbornik Azerbajdžana koji je spojio dvije utakmice bez poraza. To je bilo 2015. godine. Tada su u kvalifikacijama za Euro u Francuskoj pobijedili Maltu 2-0 pa remizirali s Norvežanima 0-0.

U Savezu se nadaju sa Žutim napraviti korak više nakon razočaravajućih ovogodišnjih kvalifikacija, a navodno je ponuda već i na stolu.