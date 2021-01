Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. za europske reprezentacije kreću u ožujku, a BiH još uvijek nema izbornika koji bi 'zmajeve' trebao odvesti do drugog SP-a.

Sjednica Izvršnog odbora NFSBiH održana danas je prekinuta, a na kraju nije izabran nasljednik Dušana Bajevića tako da naši susjedi najmanje do sljedeće sjednice neće znati tko će voditi Džeku, Pjanića i ostatak momčadi.

Iako je bugarski stručnjak, koji je između ostalog bio i na klupi Dinama, Ivajlo Petev bio glavni favorit Komisije za izbornika, članovi Izvršnog odbora nisu se usuglasili i Petev nije dobio punu podršku, pa je glasanje odgođeno za neki drugi put.

Izvršni direktor Saveza, Vico Zeljković, stao je pred novinare i otkrio kako na sjednici nije bilo prvog čovjeka NFSBiH Elvedina Dine Begića, koji je imao "privatne obaveze".

- Imamo jednu jako lošu situaciju, odnosno katastrofalnu, jer aktualni predsjednik Begić je kriv za propast današnje sjednice jer nije htio da se izabere izbornik. Moram pojasniti neke stvari javnosti. Bilo je puno napisa o samim kandidatima i procesu vođenja do izbora izbornika. Formirana je Komisija koja je naknadno formirala stručnu komisiju koja treba predložiti određene kandidate i da ta komisija od tih kandidata izabere one kandidate za koje smatra da su najbolji. Taj posao je odrađen do kraja. Spahić i Misimović su dali dva prijedloga - Barbareza i Peteva, a onda smo odlučili da posao ide do kraja i da se izabere jedan od dva kandidata. Komisija od pet članova, izuzev Begića, donijela je odluku da Petev bude prijedlog za izbornika - rekao je Zeljković pa nastavio:

- Na kraju smo imali sjednicu Izvršnog odbora, ali nismo stavili prijedlog na glasanje jer nam je rečeno da je Begić napravio sastanak telefonski i gdje je predstavio da to nije bošnjački interes da Petev bude izabran. Stvarno ne razumijem te poteze. On je od ovog Saveza dobio neke pozicije. Moram reći da je izabran za počasnog predsjednika pored jednog Ivice Osima. Znajući to sve, očekivalo se da ne da nekom radi neke ustupke, nego da se ponaša konstruktivno. Pokušava da pokaže da, pošto odlazi, da je do sada sve funkcioniralo u Savezu dok je on bio predsjednik, a da je sada sve loše kada on odlazi. Begić je telefonski pozvao članove IO sa bošnjačke strane i inzistirao na stavovima da to nije bošnjački stav. Danas ih na sjednici to pitam, zbog čega je Begić predstavnik Bošnjaka? Na kraju smo procijenili da nema potrebe da idemo na glasanje. Postojala je određena volja da se izglasa da Petev bude izbornik, ali radi razumijevanja tih ljudi, pomaknuli smo nekoliko dana ili sjednica. Aktualni predsjednik treba odgovoriti na sva ta pitanja i ako ima bolja rješenja, neka dođe i predstavi ih. Krije se iza privatnih problema i onda radi ovakve stvari - rekao je Zeljković i dodao:

- Je li politika ušla u Savez, ne bih rekao, ali Begić sa ovakvim stvarima pokušava unijeti nemir. Moguće je da bude neko treće ime, ali ne vidim kako ćemo doći do sljedećeg imena, jer Begić svjesno izbjegava sjednice, poziva se na privatne probleme, pa iza zavjese vrši pritiske i prema ljudima plasira informaciju u vidu komentara kako BHF ili pojedini portali nisu za ta rješenja, a u isto vrijeme nije mu smetalo kada su pojedini mediji vršili pritisak jer je on sam izabran za počasnog predsjednika.

Glavni protukandidat Petevu je bio bivši BiH nogometaš Sergej Barbarez koji će ipak imati novu priliku konkurirati za izbornika jer Petev nije potvrđen. Slijedi novo glasanje, a nakon silnih svađa i komplikacija, pitanje je li Petev i dalje favorit za izborničku stolicu.