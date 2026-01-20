Obavijesti

LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao

Max Verstappen i Kelly Piquet dijele ljubav prema Formuli 1. Ona je kći trostrukog svjetskog prvaka Nelsona Piqueta, a on je četverostruki prvak i najbolji vozač današnjice. Upoznali su se kada je imala 28, a on 19 godina, u međuvremenu je dobila i dijete s drugim F1 vozačem, ali od 2021. ljubi Nizozemca.
Četverostruki svjetski prvak u Formuli 1, Max Verstappen (28), ljubi manekenku Kelly Piquet Jr. (36). | Foto: DPA/PIXSELL/Instagram
