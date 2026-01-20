FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao

Max Verstappen i Kelly Piquet dijele ljubav prema Formuli 1. Ona je kći trostrukog svjetskog prvaka Nelsona Piqueta, a on je četverostruki prvak i najbolji vozač današnjice. Upoznali su se kada je imala 28, a on 19 godina, u međuvremenu je dobila i dijete s drugim F1 vozačem, ali od 2021. ljubi Nizozemca.
Četverostruki svjetski prvak u Formuli 1, Max Verstappen (28), ljubi manekenku Kelly Piquet Jr. (36).
Četverostruki svjetski prvak u Formuli 1, Max Verstappen (28), ljubi manekenku Kelly Piquet Jr. (36).
Četverostruki svjetski prvak u Formuli 1, Max Verstappen (28), ljubi manekenku Kelly Piquet Jr. (36).
Štoviše, par je lani dočekao zajedničko dijete.
Iako su ljubavnu vezu započeli tek krajem 2020. godine, Max i Kelly prvi su se put sreli znatno ranije.
Bilo je to 2016. godine u Monaku, na večeri koju je organizirao Kellyn brat, Nelson Piquet Jr., također bivši F1 vozač.
Max je tada imao samo 19, a Kelly 28 godina.
"Max je bio prijatelj s mojim bratom Nelsonom i jedne smo večeri svi zajedno izašli na večeru u Monaku. Bilo je to 2016. godine, ali već te večeri bilo je nečeg magičnog. Naša veza započela je tada," otkrila je Kelly u intervjuu za Vogue Netherlands 2022. godine.
Unatoč tom "magičnom trenutku", Kelly je 2017. godine započela vezu s ruskim F1 vozačem Daniilom Kvjatom, kojeg je Verstappen, zanimljivo, zamijenio u Red Bullu sredinom 2016. godine.
Kelly i Daniil dobili su kćer Penelope u srpnju 2019., no njihova veza pukla je kasnije te godine.
Krajem 2020. godine putevi Maxa i Kelly ponovno su se spojili.
Unatoč devetogodišnjoj razlici u godinama, par je pronašao mnogo zajedničkog, ponajviše duboku povezanost sa svijetom Formule 1
Kellyn otac je legendarni trostruki svjetski prvak Nelson Piquet, dok je Maxov otac, Jos Verstappen, također bio F1 vozač od 1994. do 2003. godine.
Svoju vezu svijetu su obznanili na prvi dan 2021. godine, simultanim objavama na Instagramu.
Od tada, Kelly je Maxova vjerna pratnja na utrkama diljem svijeta, pružajući mu podršku iz boksa Red Bulla.
Par živi zajedno u raskošnoj vili u Monaku s pogledom na Mediteran, vrijednoj oko 15 milijuna eura.
Maxov životni stil uključuje i privatni zrakoplov Falcon-900EX, navodno kupljen od Sir Richarda Bransona za oko 14 milijuna eura, čije održavanje godišnje košta gotovo milijun eura.
Zrakoplov je personaliziran mat crnom bojom i Maxovim logom lava na repu. U slobodno vrijeme, Max uživa u vožnji jet skija vrijednog gotovo 19.000 eura.
Kelly je u intervjuima često isticala koliko cijeni Maxov odnos s njezinom kćeri Penelope.
"Jako cijenim kako se odnosi prema Penelope. Preslatko je to vidjeti. Uvijek pita za nju, uvijek je posjeti da je pozdravi kad odlazi i dobiva njezinu ljubav zauzvrat. Tako slatko!" rekla je za Vogue.
Sam Max je u intervjuu za Time prošle godine objasnio svoj pristup: "Ja nisam otac, to nije cilj. Uvijek je vrlo važno da ona ima dobar odnos sa svojim ocem, što i ima. Ali viđam je svaki dan kad sam kod kuće. Odlično se slažemo. Jako je slatka."
