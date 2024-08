Fatović: Glupo je pričati priče. Da smo ovako igrali obranu ne bismo niti došli do ovog finala

Hrvatski vaterpolisti nisu uspjeli ponoviti uspjeh s Olimpijskih igara u Londonu i ponovno osvojiti zlato. U pariškom finalu Srbija je bila bolja rezultatom 13-11, čime su "barakude" natjecanje završile kao srebrne.

Nakon utakmice emocije su i dalje bile snažne, a prvi pred kamere HRT-a stao je golman reprezentacije Marko Bijač, jedan od heroja polufinalnog susreta protiv Mađarske.

- Nažalost, nemamo što drugo nego čestitati. Nismo bili na nivou na kojem smo bili u četvrtfinalu i polufinalu. Dopustili smo Srbiji puno laganih golova, kasnije smo se stabilizirali, ali nije bilo dovoljno. Ostaje velika žal, ali treba čestitati Srbiji - izjavio je Bijač.

- Najveći problem bilo je otvaranje utakmice, rezultat je bio 7:3. Pokušavali smo, čestitam momcima na velikom rezultatu, ali ostaje žal za ovim susretom. Ipak, iza nas je sjajna godina i moramo biti ponosni na sve što smo postigli ove sezone. Čestitke još jednom svima, ovo je veliki rezultat - dodao je.

Utučen je bio i Konstantin Harkov. Gdje je bio problem ?

- Ne znam, ne mogu ništa reći jer sam pun emocija. Analizirat ćemo.

Je li psihološki pristup bio veći problem nego taktički?

- Bili smo odlično pripremljeni, imali smo snage. Jednostavno ne znam - rekao je Harkov.

Toni Popadić i Loren Fatović bili su direktni i odmah su znali zbog čega smo danas izgubili. Ključ je bila slaba obrana.

- Najgori poraz u životu, sigurno. Žao mi je prvenstveno jer smo bili odlični dvije utakmice, ove ključne što su bile, i pokazali nevjerojatan karakter. Danas na početku utakmice nismo bili pravi, nismo bili čvrsti u obrani, pustili smo neke lagane golove. Probudila nam se nervoza i u napadu. Sve čestitke Srbima, zasluženo su pobijedili - rekao je Popadić, a Fatović je dodao:

- Mislim da su imali 7/7 igrača više na poluvremenu i to su bili golovi s dva, tri metra. Bez agresivnosti, bez bloka, s takvom obranom nemoguće je pobijediti. Da smo tako igrali u prijašnjim utakmicama ne bismo ni došli ovdje. Sigurno da je to ključ. Nije bilo agresivnosti, ni blokova. Ostavili smo golmane na cjedilu, ljudi su zabijali s tri metra i to je ključ našeg poraza. Obrana donosi pobjede u ovakvim utakmicama. Oni su se skupili, golman je branio vrlo dobro i zasluženo su pobijedili. Nema objašnjenja, bilo bi lako da smo ga imali, riješili bi nakon prvog gola. Takav dan. Je li blokada, je li nešto, glupo je sada pričati neke priče. Nismo bili dobri u obrani s igračem manje, ma općenito i to je razlog poraza.

Srebro iz Pariza četvrta je olimpijska medalja za naše vaterpoliste od osamostaljenja. Najradije se sjećamo spomenutog zlata iz Londona, a tu su i srebra iz Atlante i Rio de Janeira.