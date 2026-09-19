Bijesan Jakirović nakon poraza: Pravila postoje da ih se poštuje

Hull City je prvi puta ove sezone u Premier ligi poražen. U petom kolu od 'tigrova' je bolji bio Newcastle (2-1). Momčad Sergeja Jakirovića gostovala je na St James Parku, ali je loše otvorila susret i primila dva ekspresna gola. Za domaćine su u 3. minuti zabili Willock i Hall u 7. minuti, a jedini gol za 'tigrove' zabio je Mohamed Ali Chou samo nekoliko minuta nakon ulaska u igru u 67. minuti.

Jakirovićeva momčad probudila se nakon što je zabila gol te su stvorili veliki pritisak domaćinima pred kraj susreta. Utakmicu je komentirao sam Jakirović koji je naglasio kako je ponosan na svoje igrače.

Foto: Lee Smith

- Jako sam ponosan na ekipu i na to kako su se borili. To je naš mentalitet, naš karakter. Iako smo igrali na St James' Parku, u drugom poluvremenu bili smo bolja momčad. Nažalost, u prvom nismo i tu smo vjerojatno izgubili utakmicu. Da smo zabili u prvom dijelu, rezultat je mogao biti povoljniji, ali barem smo u nastavku izgledali bolje - počeo je hrvatski trener i nastavio:

- Ponosan sam na dečke. Poraz sad nije bitan, to je nogomet i sve je moguće. Imali smo puno prilika u drugom poluvremenu, no nismo uspjeli zabiti. Čestitam Newcastleu - izjavio je Jakirović za BBC.

Foto: Scott Heppell

Objasnio je što je bio razlog poraza.

- U prvom smo dijelu radili sve što nismo smjeli, pogotovo u obrani. Nismo dovoljno dobro zatvarali prostor između obrane i veznog reda, a Newcastle naravno ima kvalitetu i to zna iskoristiti. Svaka im čast na tome.

Na kraju je komentirao tehničko osoblje Newcastlea.

- Sve mi je to jako čudno. Kad god pogledam u protivnički tehnički prostor, vidim tri ili četiri člana stožera, a pravilo je da tamo smije biti samo jedna osoba. Ponekad pokušavamo dati upute igračima, ali nas od buke ne čuju. Ne žalimo se sucu, nego jednostavno želimo prenijeti upute. Pravila postoje i trebala bi se poštovati - zaključio je Jakirović.