Bijesna španjolska zvijezda: To što igraju Škoti nije nogomet, nego smeće! Oni samo padaju

Već neko vrijeme nisu u vrhu europskog nogometa, ali Škotska je dočekala renesansu nogometne reprezentacije. Na domaćem su terenu u drugom kolu kvalifikacijskog ciklusa za Europsko prvenstvo u Njemačkoj pobijedili Španjolsku s 2-0 (1-0) predvođeni veznjakom Manchester Uniteda Scottom McTominayem (26) koji je zabio dva gola.

Neki Španjolci to nisu najbolje primili, a predvodnik u tome bio je i njihov kapetan Rodri (26) koji je nakon utakmice 'bacio mrlju' na pobjedu domaće momčadi.

- Škoti tako igraju i to morate poštovati, ali za mene je taj njihov način igranja nogometa pomalo - smeće. Kradu vrijeme, provociraju, padaju, glume prekršaje, to za mene nije nogomet. Da bi se igralo morate biti brzi, imati ritam, to je sudac morao primijetiti, a on ništa nije poduzimao po tom pitanju - započeo je veznjak Španjolske i Manchester Cityja.

Nakon početne pobjede protiv Norveške (3-0) 'furija' je 'prizemljena' na gostovanju, a nisu se proslavili ni na prošlom Svjetskom prvenstvu gdje su ispali u osmini finala, a u ovoj utakmici nisu mogli zabiti gol.

Rodri bijesan: Sudac je sve tolerirao

- To je frustrirajuće za nas. Htjeli smo dobiti utakmicu, vjerojatno ćemo sad naučiti nešto za budućnost. To nije bila nogometna borba, radilo se samo o Škotima i njihovoj krađi vremena. To je kasnije stvar suca koji to može i ne mora tolerirati, a ovaj je tolerirao i to ne ovisi o nama.

I tamošnja javnost nije navikla na ovakve rezultate, a mnogi zamjeraju izborniku Da le Fuenteu što je odmarao neke prvotimce.

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

- Zabili su nam dva gola, pokušavali smo i mi, dvaput gađali okvir i imali još nekoliko dobrih prilika. Nismo se prilagodili Škotima, bilo je teško igrati protiv petorice u obrani - zaključio je kapetan Španjolske.

Sad Španjolcima, kao i Hrvatskoj, slijedi polufinale Lige nacija. Tamo će u polufinalu igrati protiv Italije, a do tad imaju vremena 'posložiti' stvari jer je utakmica na rasporedu 15. lipnja.

Najčitaniji članci