Navijači Dinama nakon potopa u Osijeku: 'Kova, vrijeme je. A Što bi nam tek Segesta radila?!'

Dinamo je u posljednje vrijeme pružao neuvjerljive partije, a trener Mario Kovačević nadao se da će se njegovi igrači napuniti samopouzdanjem nakon što su u šesnaestini finala Kupa svladali petoligaša Bedem iz Ivankova (4-0). Izgledalo je kao da je i njemu laknulo, no optimizam nije dugo potrajao jer "modri" su na Opus Areni doživjeli poniženje.

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Bedem - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Osijek, koji je ispao od Segeste iz Kupa, odigrao je fenomenalnu utakmicu i hrvatskog prvaka demolirao s 4-2. Kriza se tako produbila, Kovačevićeva momčad djelovala je blijedo, bezidejno i nemoćno, tek su se u drugom poluvremenu trgnuli, smanjili su u završnici na 3-2 i lovili bod, ali nisu uspjeli. Realno, nisu niti zaslužili.

Doživjeli su prvi poraz ove sezone i, vjerovali ili ne, prvi u HNL-u nakon što su izgubili od Istre u studenom prošle godine. No, ovaj je bio poprilično bolan jer pali su na treće mjesto u ligi, Osječani imaju dva boda više uz utakmicu više, a povećati prednost može i Hajduk u slučaju pobjede protiv Slaven Belupa u nedjelju (20 sati).

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Navijači Dinama su, očekivano, bili bijesni nakon još jedne loše partije svoje momčadi, a u nastavku smo izdvojili nekoliko komentara:

- Trener snosi ogroman dio krivnje za ovo potonuće. Ulazak u utakmicu s taktičkom postavkom koja je Osijeku ostavila ogroman prostor na krilima bio je ravan trenerskom samoubojstvu. Kada je momčad gubila, reakcije s klupe bile su spore i zakašnjele. Izmjene nisu donijele nikakav energetski niti taktički pomak, što pokazuje da je kormilar potpuno izgubio kompas.

- Dok navijači proživljavaju dramu, predsjednik Zvonimir Boban u intervjuu za talijansku Gazzettu šokira izjavom: „Sjedenje na tribinama tijekom utakmica previše me uznemiruje. Utakmice su mi prava muka i obično ih ne gledam.“Kako prvi čovjek kluba može voditi Dinamo „na daljinski“, baviti se komentarima Lige prvaka i medijskim istupima, dok mu se klub rezultatski i taktički raspada?Dinamu treba predsjednik koji živi s momčadi u „rudniku“, a ne salonski diplomat kojem je muka gledati vlastite igrače!

- Ovo je sramota, bez mu*a i ideje. Kovačeviću, doviđenja!

- Ante Čačiću, vrijeme je!

- Je li vas barem malo sramota?

- Zbogom Mario, vrijeme je. Trener je kriv i bio bi red da prizna, više nema opravdanja

- Hoće li itko odgovarati za ovo?

- Kapetan je bojkotirao utakmicu. Vi sad vidite zašto i zbog koga...

- Bobane i Kovačeviću, odlazite iz Dinama!

- Što bi tek Segesta radila Dinamu...

- Kovačević snosi krivicu za loše igre, ali on je tu nemoćan. Bobanovi igrači moraju igrati

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Situacija nije dobra. Hrvatski prvak je u krizi, ali puno vremena za ispravak nema jer već u četvrtak čeka ih gostovanje kod Hapoel Beer Sheeve u prvom kolu Europske lige. Kovačević mora smisliti kako probuditi momčad jer inače teško će zadržati status trenera Dinama...