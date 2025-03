Bijesni Rakitić raspalio po HNL sucima: Sada se vidi zašto je hrvatska liga zaostala, sramota

Rijeka je u Jadranskom derbiju srušila Hajduk 3-0. Riječani su dominantnom predstavom pobijedili izravnog konkurenta za prvo mjesto HNL-a, a nakon utakmice uslijedila je nesvakidašnja reakcija Ivana Rakitića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:01 Torcida i Armada nakon Jadranskog derbija | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Ispričavam se navijačima. Sad se vidi zašto je hrvatska liga zaostala, šteta da na ovakav način moramo izgubiti, mislim da je svima jasno o čemu pričam - rekao je Rakitić za MAXSport u sebi nekarakterističnom istupu i dodao:

- Moramo se dići, raditi na našim greškama. Nadam se za dobro hrvatskog nogometa da se ovako nešto zadnji put dogodilo. Mi ćemo raditi i nećemo dati nikome da nas stisne dolje.

Potom se obratio i novinarima u miks zoni.

- Mislim da smo danas prvih 20, 25 minuta bili sposobni igrati protiv njih. Treba čestitati Rijeci, ali danas smo vidjeli zašto je hrvatski nogomet toliko zaostao u Europi jer ovdje igra prvi protiv drugoga i moram svi biti na najvećem nivou. To danas nije bilo tako. To je šteta za hrvatski nogomet i nije dobra reklama. Nadam se da nas nitko izvana nije gledao. Jer ovo samo gura našu ligu dolje. Mi ćemo se dići i mi ćemo raditi. Odmorit ćemo se i pripremiti za ostalih 10 finala koja su ostala, dat ćemo sve od sebe. Pa ćemo vidjeti tko će na kraju biti gore.

Vjerujete li u naslov prvaka?

- Mi se borimo za svoje, nama je Hajduk iznad svega. Ne moram ići imenovati neke stvari, to je sasvim jasno. Vi znate isto kao i ja, to je nogomet. Nitko nije bitniji, samo Hajduk. Bili smo tu gdje smo i trebali. Da je sve išlo pravim putem, ne moram čak niti govoriti što su mi neki njihovi ljudi govorili. Ako želimo napredovati u ovoj ligi svi moramo biti na nivou, a to danas nismo bili.

Možete li reći nešto konkretnije jer ovako će sve ostati u zraku.

- Znate vi jako dobro, vi znate nogomet. Znate i bolje od mene. Znate o čemu se radi, to moramo zajedno dići. Ovo je sramotno, a mi igrači ćemo raditi i boriti se.