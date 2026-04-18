NEZADOVOLJNI REMIJEM

Bijesni navijači Dinama: 'Sudac igrač utakmice'. 'Trostruka krađa'. 'Sramotno suđenje...'

Piše Issa Kralj,
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

DINAMO - RIJEKA 2-2 Navijači Dinama nezadovoljni su suđenjem u derbiju. 'Modri' su i dalje vodeći sa 70 bodova, Hajduk zaostaje 10 bodova, a Rijeka je na četvrtom mjestu s 42 boda

Nogometaši Dinama remizirali su u derbiju na Maksimiru protiv aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke. 'Modri' su poveli već na samom početku u 5. minuti golom Diona Drene Belje te sačuvali minimalnu prednost s kojom su otišli na predah. U nastavku utakmice slijedila je prava ludnica. Dantas je izjednačio realizirajući penal u 51. minuti, a onda doveo goste u vodstvo nakon drugog realiziranog penala. 

Beljo je izjednačio u 74. pa mu je gol poništen zbog prekršaja u napadu. Deset minuta kasnije, dodijeljen je penal 'modrima', a strijelac je još jednom bio Beljo. Rijeka je ostala s deset igrača nakon što je Oreč zaradio crveni karton, a Dinamo je uzeo bod u Zagrebu. Dinamo je i dalje vodeći sa 70 bodova, Hajduk zaostaje 10 bodova, a Rijeka je na četvrtom mjestu s 42 boda.

Evo reakcija navijača Dinama nakon remija na Maksimiru:

  • "Naša dva najbolja igrača osim Belje u zadnjih desetak utakmica danas nisu došli na utakmicu. Zato i je tako završilo."
  • "Trostruka krađa. Poklonjen penal Rijeci, nedosuđen penal Dinamu (ruka Majstorovića), najmanje 5 minuta nadoknade ukradeno."
  • "S ovakvom igrom i pristupom nekih igrača, Goda Stojković, Vidović, Zajc dobro smo i prošli"
  • "Sudac najbolji igrač utakmice s VAR sobom"
  • "Fuj od suca. Nije za suditi ni u četvrtoj ligi. Zbilja daleko najlošiji čovjek na terenu"
  • "Umjesto 13 minuta čovjek 8 minuta produžio!"
  • "Kako smo igrali u prvih 60-70 minuta dobro smo i prošli!"
  • "Krađa na kvadrat"
  • "Dali smo gol i nestali, svi igrali s pola snage"
  • "A moraju se i ovakve utakmice događati. Idemo dalje"
  • "Sramotno suđenje, 2. Penal upitan skroz i prekršaj i eventualno zaleđe, sudačka nadoknada minimalno 14 minuta.."
  • "Loše je danas bilo. Dobro smo i izvukli bod. Ali samo 8 min..smijurija od sudaca! +10 je i dalje i to je najbitnije!"

  • "Hrvatsko suđenje na razini šeste somalijske lige"

