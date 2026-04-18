Bijesni navijači Dinama: 'Sudac igrač utakmice'. 'Trostruka krađa'. 'Sramotno suđenje...'

Nogometaši Dinama remizirali su u derbiju na Maksimiru protiv aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke. 'Modri' su poveli već na samom početku u 5. minuti golom Diona Drene Belje te sačuvali minimalnu prednost s kojom su otišli na predah. U nastavku utakmice slijedila je prava ludnica. Dantas je izjednačio realizirajući penal u 51. minuti, a onda doveo goste u vodstvo nakon drugog realiziranog penala.

Beljo je izjednačio u 74. pa mu je gol poništen zbog prekršaja u napadu. Deset minuta kasnije, dodijeljen je penal 'modrima', a strijelac je još jednom bio Beljo. Rijeka je ostala s deset igrača nakon što je Oreč zaradio crveni karton, a Dinamo je uzeo bod u Zagrebu. Dinamo je i dalje vodeći sa 70 bodova, Hajduk zaostaje 10 bodova, a Rijeka je na četvrtom mjestu s 42 boda.

