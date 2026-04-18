DINAMO - RIJEKA 2-2 Navijači Dinama nezadovoljni su suđenjem u derbiju. 'Modri' su i dalje vodeći sa 70 bodova, Hajduk zaostaje 10 bodova, a Rijeka je na četvrtom mjestu s 42 boda
Bijesni navijači Dinama: 'Sudac igrač utakmice'. 'Trostruka krađa'. 'Sramotno suđenje...'
Nogometaši Dinama remizirali su u derbiju na Maksimiru protiv aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke. 'Modri' su poveli već na samom početku u 5. minuti golom Diona Drene Belje te sačuvali minimalnu prednost s kojom su otišli na predah. U nastavku utakmice slijedila je prava ludnica. Dantas je izjednačio realizirajući penal u 51. minuti, a onda doveo goste u vodstvo nakon drugog realiziranog penala.
Beljo je izjednačio u 74. pa mu je gol poništen zbog prekršaja u napadu. Deset minuta kasnije, dodijeljen je penal 'modrima', a strijelac je još jednom bio Beljo. Rijeka je ostala s deset igrača nakon što je Oreč zaradio crveni karton, a Dinamo je uzeo bod u Zagrebu. Dinamo je i dalje vodeći sa 70 bodova, Hajduk zaostaje 10 bodova, a Rijeka je na četvrtom mjestu s 42 boda.
Evo reakcija navijača Dinama nakon remija na Maksimiru:
- "Naša dva najbolja igrača osim Belje u zadnjih desetak utakmica danas nisu došli na utakmicu. Zato i je tako završilo."
- "Trostruka krađa. Poklonjen penal Rijeci, nedosuđen penal Dinamu (ruka Majstorovića), najmanje 5 minuta nadoknade ukradeno."
- "S ovakvom igrom i pristupom nekih igrača, Goda Stojković, Vidović, Zajc dobro smo i prošli"
- "Sudac najbolji igrač utakmice s VAR sobom"
- "Fuj od suca. Nije za suditi ni u četvrtoj ligi. Zbilja daleko najlošiji čovjek na terenu"
- "Umjesto 13 minuta čovjek 8 minuta produžio!"
- "Kako smo igrali u prvih 60-70 minuta dobro smo i prošli!"
- "Krađa na kvadrat"
- "Dali smo gol i nestali, svi igrali s pola snage"
- "A moraju se i ovakve utakmice događati. Idemo dalje"
- "Sramotno suđenje, 2. Penal upitan skroz i prekršaj i eventualno zaleđe, sudačka nadoknada minimalno 14 minuta.."
- "Loše je danas bilo. Dobro smo i izvukli bod. Ali samo 8 min..smijurija od sudaca! +10 je i dalje i to je najbitnije!"
"Hrvatsko suđenje na razini šeste somalijske lige"
