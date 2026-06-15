Bijesni španjolski mediji nakon remija: 'Povijesni kiks!' 'Bez duše i nemoćna Španjolska...'

Španjolska nogometna reprezentacija koja je na Svjetsko prvenstvo stigla s etiketom europskog prvaka i jednog od glavnih favorita za naslov, započela je svoj put na najgori mogući način. Neočekivani remi 0-0 protiv debitanta Zelenortskih Otoka u Atlanti izazvao je lavinu bijesnih reakcija u španjolskim medijima.

Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Foto: Claudia Greco

Najčitaniji španjolski sportski list, Marca, nije štedio kritike, opisavši utakmicu kao "katastrofu za početak". "Vratili smo se na utakmicu protiv Maroka u Katru. Ili još gore. Jer ovo je bilo protiv Zelenortskih Otoka, vjerojatno najlimitiranije reprezentacije na Svjetskom prvenstvu", stoji u oštrom komentaru.

Marca ističe kako je Španjolska bila spora, predvidljiva i daleko od slike koju je gradila posljednje dvije godine. Kritika nije zaobišla ni izbornika Luisa de la Fuentea, čiji su se odabir početne postave i kasne izmjene našli pod povećalom.

Foto: Siphiwe Sibeko

Madridski AS na svojoj je naslovnici iskoristio riječ "Petardazo", što bi se moglo prevesti kao "prasak" ili "šok", aludirajući na eksplozivan i negativan početak turnira za Španjolsku. Navodi kako ni ulazak Laminea Yamala u drugom poluvremenu nije uspio popraviti lošu sliku. "Španjolska bez duše i sa samo sedam udaraca u okvir gola. Nemoćna", piše list.

Katalonski Mundo Deportivo piše o "povijesnom kiksu" i "neprepoznatljivoj Španjolskoj" koja se mučila sa stvaranjem prilika, dok El País ističe da je reprezentacija "zapela u svom debiju" unatoč apsolutnoj dominaciji u posjedu.

*uz korištenje AI-ja