Trener Osijeka Nenad Bjelica (49) dao je veliki intervju za Transfermarkt u kojem se osvrnuo na ispadanje Hrvatske u osmini finala Eura, potencijalni dolazak na klupu "vatrenih" i izazove među "bijelo-plavima".

- Minimalni cilj Hrvatske bio je proći u osminu finala jer dalje idu 16 od 24 reprezentacije. Ali naše igre tijekom Eura bile su nestabilne. Nekad bi iz jednog poluvremena u drugo bile jako različite. Od svjetskog viceprvaka očekujete uvjerljivije igre i moć na terenu. Prolazak protiv Španjolaca nije bio očekivan, ali sve je bilo moguće na kraju - rekao je Bjelica.

- Mislim da Hrvatska može pokazati puno više. Što točno? U sve četiri utakmice protivnik je imao veću želju za trčanjem. Ne samo jedan kilometar po utakmici, nego i deset protiv Španjolske i Češke. Definitivno ima prostora za poboljšanje u analizi Eura - dodao je.

Zašto Hrvatska ne iskorištava potencijal?

- Od momčadi koja je bila druga na svijetu ostala su šestorica ili sedmorica igrača, došla su četvorica ili petorica novih. Više nam ne treba velika smjena generacija i mislim da će momčad ostati zajedno za Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Ugovor izbornika Zlatka Dalića istječe upravo po završetku Mundijala iduće godine. Vidi li se kao njegov nasljednik?

- Činjenica da navijači spominju moje ime čini me jako ponosnim. Naravno da bi bila velika čast za mene, kao i za bilo kojega hrvatskog trenera, trenirati reprezentaciju svoje zemlje. Ali to trenutačno nije na stolu. Izbornik je ostao i vjerojatno će ugovor odraditi do Katara.

Već je ranije najavio kako će se ove sezone boriti za trofej s Osijekom nakon što je odveo klub do najboljeg plasmana u povijesti HNL-a, drugog mjesta.

- Iznenađenje poput onoga koje je napravila Rijeka prije četiri godine svakako je moguće. Ali Dinamo je osvojio 14 prvenstava u zadnjih 15 sezona i najstabilniji je klub u regiji, ne samo u Hrvatskoj, tako da je jako teško pobjeđivati ga. Pokušat ćemo, ali istina je da naš budžet za igrače nije ni blizu njihovu. U Dinamu je to 45-50 milijuna, kod nas svega 13-14. Ali dobar smo, stabilan klub i već smo prošle sezone pokazali da se možemo nositi s Dinamom.

Igrao je u Njemačkoj, tri godine bio je u Kaiserslauternu, a misli li se tamo vratiti kao trener?

- Bundesliga je zanimljiva liga za svakog trenera. Imao sam kontakte s nekoliko tamošnjih klubova zadnjih godina, ali nije se sve poklopilo. Vidjet ćemo što će mi budućnost donijeti i gdje će me put odvesti - zaključio je Bjelica.