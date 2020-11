Mo\u017eda i s razlogom jer u karijeri je, iako je jo\u0161 u po\u010decima, pro\u0161la mnoge te\u0161ke ozljede i operacijske stolove. Prije pet godina slomila je kost potkoljenice, a u velja\u010di 2018. godine u prvom nastupu na Zimskim olimpijskim igrama u Pjong\u010dangu do\u017eivjela je potpunu rupturu prednjega kri\u017enog ligamenta te djelomi\u010dnu rupturu medijalnoga kolateralnog ligamenta. Da, te\u0161ko je i to\u010dno sve to opisati...

- Odmah sam znala da ne\u0107e biti dobro premda sam se nadala da nije tako stra\u0161no. Ali onda sam vidjela snimku, pa mi je i lije\u010dnik rekao da je jako lo\u0161e.

No to je sad iza nje, a ispred, o\u010dekujemo, veliki rezultati u sportu kojem je podredila sve nakon zavr\u0161etka srednje \u0161kole. I mo\u017eebitni uspjeh na nogometnim terenima, s kojih je imala ponudu iz Rijeke.\u00a0

- Bila sam dobra nogometa\u0161ica i s obzirom na to da u Mrkoplju nije bilo dovoljno cura, morali smo igrati s de\u010dkima. Igrala sam stopera i skrivila dva kaznena udarca, ha, ha. Ali barem nisam dobila crveni karton. Trenirala sam i rukomet pet godina, no skijanje je pobijedilo.

'Bila sam nogometašica i igrala s dečkima jer nije bilo dovoljno cura. Ali crveni nisam dobila...'

Teške ozljede sad su iza Leone Popović, a ispred, očekujemo, veliki rezultati u sportu kojem je podredila sve nakon završetka srednje škole. I možebitni uspjeh na nogometnim terenima, s kojih je imala ponudu iz Rijeke

<p>Mrkopalj je i dalje najpoznatiji po biatlonu i Jakovu Faku, kojeg poznajem još dok sam i ja trenirala skijaško trčanje i biatlon, no meni se ipak više svidjelo skijanje. Da, možda ima nešto u tom našem krumpiru jer nas ima 1200 mještana, a pet olimpijaca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Leona Popović iz Levija</strong></p><p>Nastavi li ovim tempom, <strong>Leona Popović</strong> (23) mogla bi uskoro u svom rodnom kraju preteći i nekadašnjeg hrvatskog, a danas slovenskog olimpijca. Mlada hrvatska skijašica odlično je krenula u novu sezonu Svjetskoga kupa osvojivši bodove u obje slalomske utrke u finskom Leviju u subotu i nedjelju.</p><p>U subotu je završila 27., a dan kasnije 18., što je jedno mjesto slabije od njenog najboljeg rezultata karijere, iz veljače 2017. u Crans-Montani, kad je u alpskoj kombinaciji zauzela 17. mjesto. Popović je u Leviju u obje utrke startala s 55. mjesta i s ovim bodovima konačno će dobiti i prikladniji startni broj za buduće utrke. </p><p>- Završio je super vikend u Leviju. Osvojila sam nešto bodova, drago mi je da sam uspjela odraditi četiri dobre vožnje. Šteta zbog nekih pogrešaka, moglo je biti i bolje. Sve u svemu, super - javila se iz Finske Leona kojoj su forte tehničke discipline, što je i sada pokazala.</p><p>- Nekad više uživam u slalomu, a nekad u veleslalomu. Draže su mi tehničke discipline od brzinskih, pa ih manje i treniram.</p><p>Možda i s razlogom jer u karijeri je, iako je još u počecima, prošla mnoge teške ozljede i operacijske stolove. Prije pet godina slomila je kost potkoljenice, a u veljači 2018. godine u prvom nastupu na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu doživjela je potpunu rupturu prednjega križnog ligamenta te djelomičnu rupturu medijalnoga kolateralnog ligamenta. Da, teško je i točno sve to opisati...</p><p>- Odmah sam znala da neće biti dobro premda sam se nadala da nije tako strašno. Ali onda sam vidjela snimku, pa mi je i liječnik rekao da je jako loše.</p><p>No to je sad iza nje, a ispred, očekujemo, veliki rezultati u sportu kojem je podredila sve nakon završetka srednje škole. I možebitni uspjeh na nogometnim terenima, s kojih je imala ponudu iz Rijeke. </p><p>- Bila sam dobra nogometašica i s obzirom na to da u Mrkoplju nije bilo dovoljno cura, morali smo igrati s dečkima. Igrala sam stopera i skrivila dva kaznena udarca, ha, ha. Ali barem nisam dobila crveni karton. Trenirala sam i rukomet pet godina, no skijanje je pobijedilo.</p>