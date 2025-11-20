Obavijesti

Bild: 'Kovačeva Borussija želi dovesti mlađeg Vuškovića'

Foto: R4040 JÃ¼rgen Fromme

Vušković je za hrvatsku reprezentaciju nastupio dvaput, a prema Transfermarktu vrijedi 18 milijuna eura. Ugovor ga s Tottenhamom veže do ljeta 2030.

Luka Vušković (18) igra sjajno za HSV u Bundesligi, a nakon prvih osam utakmica predvodi ligu u jednoj kategoriji; osvojio je 72 posto duela. U Hamburgu igra na posudbi iz Tottenhama, a nakon ove sezone voljela bi ga dovesti i Borussia Dortmund, piše Bild

Hrvatski navijači u Podgorici 00:38
Hrvatski navijači u Podgorici | Video: Stefan Ivanović/PIXSELL

Vušković je s Tottenhamom potpisao ugovor do ljeta 2030., ali zbog jake konkurencije nije izborio mjesto u rosteru za ovu sezonu. Londonski klub odgađao je posudbu, ali nakon što je igrač izrazio za želju za posudbom u HSV, klubovi su postigli dogovor.

Stoper "vatrenih" tek je pred kraj prijelaznog roka promijenio klub, a zanimljiva je i priča kako je pristao na dolazak u HSV. Naime, njemački velikan je pobjedom protiv Ulma 6-1 osigurao povratak u prvu ligu, a na slavlju se našao i mlađi Vušković. Poveo ga je, dakako, stariji brat Mario, koji je do studenog 2026. suspendiran zbog dopinga. 

GER, Hamburger SV vs. Borussia Dortmund, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 10, Saison 2025/2026, 08.11.2025
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

- Atmosfera tijekom utakmice, a zatim i na proslavi promocije, bila je senzacionalna. Slavili smo, popili koje pivo. I dok smo plesali, prišao sam Luki Vuškoviću i pitao ga bi li i on želio igrati ovdje - otkrio je sportski direktor HSV-a Stefan Kuntz. 

