Obavijesti

Galerija

Komentari 10
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Ukrajinska tenisačica Dajana Jastremska (25) bila je jedna od nazanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
Pobjeda protiv Coco Gauff bila joj je najveća pobjeda u karijeri. I to na Wimbledonu, turniru koji se igra na travnatoj podlozi, a prije nekoliko godina otkrila je da je alergična na - travu. | Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS/Instagram
1/44
Pobjeda protiv Coco Gauff bila joj je najveća pobjeda u karijeri. I to na Wimbledonu, turniru koji se igra na travnatoj podlozi, a prije nekoliko godina otkrila je da je alergična na - travu. | Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS/Instagram
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025