FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Ukrajinska tenisačica Dajana Jastremska (25) bila je jedna od nazanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu
Pobjeda protiv Coco Gauff bila joj je najveća pobjeda u karijeri. I to na Wimbledonu, turniru koji se igra na travnatoj podlozi, a prije nekoliko godina otkrila je da je alergična na - travu.
Pobjeda protiv Coco Gauff bila joj je najveća pobjeda u karijeri. I to na Wimbledonu, turniru koji se igra na travnatoj podlozi, a prije nekoliko godina otkrila je da je alergična na - travu.
Ipak, uspješno se nosi s tim, što je i pokazala sjajnom partijom na najpoznatijem terenu na svijetu.
Dajana nije obična tenisačica. Bavi se manekenstvom, a uplovila je i u glazbene vode. Snimila je dva singla 'Thousands of Me' i 'Favorite track', ali tenis joj je ipak najdraži.
Samo volim pjevati, sviđa mi se cijela ova atmosfera. Mnogo mi je lakše na teniskom terenu nego u studiju, stajati blizu mikrofona i pjevati, to je za mene takav stres, rekla je ona jednom prilikom.
Jastremska je u karijeri osvojila tri WTA naslova, bila je 21. na svijetu prije pet godina, a najbolji plasman na Grand Slamovima joj je polufinale s prošlogodišnjeg izdanja Australian Open.
Ova atraktivna Ukrajina živopisna je i svestrana osoba, a krajem 2020. godine njezin slučaj podignuo je prašinu u teniskom svijetu.
Naime, bila je pozitivna na metabolit Mesterolona. Riječ je o anaboličkom steroidu koji je zabranjen od strane WADA-e, a koristi se za liječenje niske razine testosterona kod muškaraca.
ITF ju je suspendirao, a Jastremska se ubrzo oglasila i otkrila kako je supstanca u njezinom organizmu završila - nakon spolnog odnosa s bivšim partnerom.
'Mesterolon je u moje tijelo ušao seksualnim činom s bivšim partnerom. On to negira i laže o tome da ga je moj otac prisilio da pred komisijom to prizna. Nije, a kad smo ga tražili uzorak kose za analizu odbio je to dati i surađivati s nama', izjavila je Jastremska.
Slučaj je poprimio sumnjive konture nakon što se oglasio njezin bivši partner i kazao kako ga je njezin otac nagovorio da preuzme krivnju na sebe i tako makne mrlju s karijere Dajane Jastremske.
'Napravio sam krvne pretrage,sve besplatno, iako mi je nudio novac. Ali onda mi je rekao da moram testirati i kosu. To je bila kap koja je prelila čašu. Rekao sam im "ne morate svoj doping prebacivati na mene", rekao je on.
Ova kontroverzna situacija izazvalo je podijeljene reakcije u javnosti, njezina obrana zvučala je bizarno, ali uvažili su njezine dokaze i oslobodili su je optužbi u lipnju 2021. godine.
Veliku traumu proživjela je u veljači 2022. godine nakon što je Rusija napala Ukrajinu. Roditelji su nju i sestru poslali izvan zemlje, dok su oni ostali u obiteljskom domu.
Unatoč svim nedaćama, vratila se tenisu i sada je došla do najveće pobjede u karijeri.
