Bild kritizira Kovačev Bayern: 'Njihova igra i dalje je s*anje'

Odigrali smo jako dobro, dominirali smo i zasluženo pobijedili. Kritičari se sad vidjeti svašta loše i preskočiti sve dobro. Shvaćam da je tako kad gubimo, ali traže nam greške i kad pobjeđujemo, rekao je Niko Kovač nakon 2-0 pobjede kod AEK-a.

Bayern se mučio u Grčkoj sat vremena, a onda u razmaku od dvije minute preko Martineza i Lewandowskog zabio dva gola. Njemački mediji, koje su čelnici Bayerna napali na onoj famoznoj 'presici' i zaprijetili tužbama, nastavili su kritizirati.

- Do prvog gola Bayernova igra je bila, kako bi to predsjednik Uli Hoeness rekao, s*anje. Zašto s*anje? Zato što se ovako skupi Bayern muči protiv najlošije momčadi skupine. U prvom dijelu - jedna šansa. Loš tempo, malo ideja... Utakmica je to koja je podsjetila na Bayern iz onog lošeg nedavnog niza - piše njemački Bild.

Bayern je do prošlog vikenda bio u velikoj krizi. Nije znao za pobjedu četiri utakmice, doma je doživio debakl protiv Borussije Mönchengladbach 3-0 i prvi put u 19 godina ušao je u mjesec u kojem je popularni Oktoberfest s četiri utakmice zaredom bez pobjede. Čelnici Bayerna sazvali su izvanrednu presicu na kojoj su napali novinare.

- Evo, baš čitam da su vam Boateng i Hummels prestari? Zašto ne pogledate preko granice kako se štite igrači? O Cristianu Ronaldu koji je otišao u Juventus s 33 godine piše se sve najbolje, a kod nas tjerate Riberyja i Robbena koji su ovdje 10 godina. Prije tri tjedna ste mislili da ćemo završiti sezonu bez poraza, a sad pišete o krizi. Tužit ćemo sve koji o nama pišu laži. Ne budite tako zli prema Bayernu - rekao je izvršni direktor minhenskog kluba Karl-Heinz Rummenigge.

Njemački mediji žestoko su reagirali na ove napade nazvavši ih gubitkom Bayernovih čelnika s realnošću. Posebno je žestok bio upravo Bild koji je napisao da je nevjerojatno da dva čovjeka koja su izbjegavala plaćanje poreza (Hoeness i Rummenigge) zahtijevaju poštovanje i da je nevjerojatno da ne znaju primiti kritiku.

Reagirale su i dnevne novine sa sjedištem u Münchenu i pokazale što bi se dogodilo sa novine uređuju glavni i odgovorni u Bayernu.