POMAMA ZA HRVATOM

Bild: Luku Vuškovića žele Real Madrid, Liverpool i Barcelona!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bivšeg stopera Hajduka čeka nastup na Svjetskom prvenstvu, gdje mu još može narasti cijena, a u pobjedi protiv Kolumbije je zabio prvijenac za "vatrene" (2-1)

Admiral

Luka Vušković (19) je apsolutni hit europskog nogometa. Oduševljava igrama u HSV-u ove sezone, ali teško će nositi dres bundesligaša iduće sezone. Na posudbi je iz Tottenhama, ali ni u Londonu se vjerojatno neće zadržati, piše Bild

Posudba u HSV-u Vuškoviću istječe 30. lipnja i nakon toga će se vratiti u matični Tottenham, koji ga je doveo iz Hajduka za 11 milijuna eura. Ipak, s obzirom na situaciju u "pijetlovima", Hrvat se neće zadržati u klubu, pišu Nijemci. Navodno Hrvatu nije sjelo ni to što ga je Tottenham poslao na posudbu u drugi klub i ne želi se vratiti u premierligaški sastav.

Vuškovića u svoje redove žele dovesti Real Madrid, Liverpool i Barcelona! "Kraljevski klub" u potrazi je za stoperom, a Vuškovića je želio dovesti još dok je bio junior. Ipak, "kraljevi" prate i situaciju s Ibrahimom Konateom kojem ugovor s Liverpoolom istječe na kraju sezone, a novi još nije potpisao. Ako ne potpiše novi ugovor, Liverpool bi mogao krenuti po Vuškovića. 

Postao treći najskuplji Hrvat ikad. Luka, nebo ti je granica!

Barcelona također želi dovesti hrvatskog stopera, a olakotna okolnost za Katalonce jest ta što je agent Vuškoviću Pini Zahavi, koji je u odličnim odnosima s predsjednikom Laportom. Također, bivši igrač "blaugrane" Ivan Rakitić preporučio je Vuškovića katalonskom klubu. 

Od ranije se spominjao interes Bayerna, koji se upoznao s kvalitetama stopera "vatrenih" u međusobnim utakmicama ove sezone, ali pitanje je bi li se Bavarci odlučili na visoku odštetu koju bi morali platiti. Vušković prema Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura, a vrijednost transfera bi mogla biti i veća. Još jedan zainteresiran klub je Chelsea. 

Bivšeg stopera Hajduka čeka nastup na Svjetskom prvenstvu, gdje mu još može narasti cijena, a u pobjedi protiv Kolumbije je zabio prvijenac za "vatrene" (2-1). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

