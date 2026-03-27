Bild: Luku Vuškovića žele Real Madrid, Liverpool i Barcelona!

Luka Vušković (19) je apsolutni hit europskog nogometa. Oduševljava igrama u HSV-u ove sezone, ali teško će nositi dres bundesligaša iduće sezone. Na posudbi je iz Tottenhama, ali ni u Londonu se vjerojatno neće zadržati, piše Bild.

Posudba u HSV-u Vuškoviću istječe 30. lipnja i nakon toga će se vratiti u matični Tottenham, koji ga je doveo iz Hajduka za 11 milijuna eura. Ipak, s obzirom na situaciju u "pijetlovima", Hrvat se neće zadržati u klubu, pišu Nijemci. Navodno Hrvatu nije sjelo ni to što ga je Tottenham poslao na posudbu u drugi klub i ne želi se vratiti u premierligaški sastav.

Vuškovića u svoje redove žele dovesti Real Madrid, Liverpool i Barcelona! "Kraljevski klub" u potrazi je za stoperom, a Vuškovića je želio dovesti još dok je bio junior. Ipak, "kraljevi" prate i situaciju s Ibrahimom Konateom kojem ugovor s Liverpoolom istječe na kraju sezone, a novi još nije potpisao. Ako ne potpiše novi ugovor, Liverpool bi mogao krenuti po Vuškovića.

Barcelona također želi dovesti hrvatskog stopera, a olakotna okolnost za Katalonce jest ta što je agent Vuškoviću Pini Zahavi, koji je u odličnim odnosima s predsjednikom Laportom. Također, bivši igrač "blaugrane" Ivan Rakitić preporučio je Vuškovića katalonskom klubu.

Od ranije se spominjao interes Bayerna, koji se upoznao s kvalitetama stopera "vatrenih" u međusobnim utakmicama ove sezone, ali pitanje je bi li se Bavarci odlučili na visoku odštetu koju bi morali platiti. Vušković prema Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura, a vrijednost transfera bi mogla biti i veća. Još jedan zainteresiran klub je Chelsea.

Bivšeg stopera Hajduka čeka nastup na Svjetskom prvenstvu, gdje mu još može narasti cijena, a u pobjedi protiv Kolumbije je zabio prvijenac za "vatrene" (2-1).