Bild oštro: Rüdiger ne smije ići na Mundijal! Nema kontrolu...

Veliku prašinu podigao je start Antonia Rüdigera u utakmici protiv Getafea (poraz Reala 1-0). On je u jednom trenutku nasrnuo na Diega Rica koljenom i mogao ga ozbiljno ozlijediti, a sudac mu nije pokazao ni žuti karton. Na društvenim mrežama krenule su rasprave i digla se "kuka i motika" protiv njemačkog stopera, a glasan u svojim kritikama bio je i njemački Bild. Zaista je čudno kako Rudiger nije dobio ozbiljniju kaznu za ovaj potez.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

"To nije bio samo težak prekršaj - to je praktički bio napad. I to još jednom pokazuje: Rüdiger se jednostavno ne može kontrolirati u kritičnim situacijama - i zato ne bi trebao ići na Svjetsko prvenstvo!", stoji na početku teksta, a sama konstatacija da ga Rudigera njemački mediji ne žele vidjeti na Mundijalu puno govori o njegovom karakteru.

"Izbornik reprezentacije, Julian Nagelsmann najavio je da će kod kuće ostaviti i zvijezde kojima su zajamčene startne pozicije u svojim klubovima. Rüdiger je trenutno na vrhu te liste. Prvo, takvo ponovljeno nedolično ponašanje, koje krši temeljna pravila sporta, je neprihvatljivo. Drugo, ne treba nam iz sportskog kuta gledanja, jer imamo snažnu središnju obranu u Schlotterbecku i Tahu. Rüdiger se u reprezentaciji cijeni kao timski igrač, suigrači ga vole. Međutim, netko tko tako redovito gubi kontrolu je neprihvatljiv", napisali su.

Bild je naveo i još nekoliko incidenata koje je imao njemački stoper. Gesta rezanja glave u derbiju protiv Atlético Madrida (kazna od 40.000 eura). Pokušaj bacanja predmeta na suca u finalu kupa (zabrana od 6 utakmica). Ruganje japanskom protivniku Asanu tijekom utrke nakon posljednjeg ispadanja Njemačke sa Svjetskog prvenstva. Previše loše stvari! A oni koji se ne promijene moraju ostati kod kuće.