Dalić zove dinamovca na SP, ali ne onog koji mnogi očekuju?!

Izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak će objaviti konačan popis svih putnika na Svjetsko prvenstvo koje kreće 11. lipnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatska se nalazi u grupu L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom, a prva utakmica 'vatrenih' na Mundijalu na rasporedu je 17. lipnja protiv Engleske u 22 sata.

Najviše nedoumica predstavlja napad i vezni red oko kojih je Dalić tražio odgovore s njegovim suradnicima. U posljednje vrijeme najviše se priča o tome trebaju li u reprezentaciju biti pozvati Dinamovi Dion Drena Beljo i Luka Stojković. Kako neslužbeno doznaju Sportske novosti, Dalić naginje tome da pozove Stojkovića na Mundijal.

Iako su mnogi očekivali da će taj poziv dobiti Beljo koji je u ovoj sezoni u sjajnoj golgeterskoj formi te je u 46 nastupa zabio 37 golova, od kojih je 30 u HNL-u, čini se kako izbornik ima druge planove za vrh napada.

S druge strane, Stojković je također u odličnoj formi. U finalu Kupa protiv Rijeke (2-0) bio je strijelac oba gola, a u ovoj sezoni zabio je 13 golova u 42 nastupa. Dileme postoje oko poziva Lovri Majeru i Luke Sučića, možda i Tonija Fruka, jer profilno se radi o sličnom tipu igrača.