Teško je igračima Osijeka palo ispadanje iz Kupa, ali vratili su se na pobjedničke staze u Zagrebu protiv lokosa. "Svaka nam je utakmica kvalifikacijska", kaže trener

<p><strong>Osijek</strong> je u drugoj od tri uzastopne gostujuće utakmice pobijedio <strong>Lokomotivu</strong> u nedjelju u Kranjčevićevoj (1-0) i tako isprao gorak okus nakon nevjerojatnog ispadanja iz polufinala Kupa od Rijeke.</p><p><strong>Petar Bočkaj</strong> bio je čovjek odluke, zabio je u 22. minuti iz odbijanca treći put u HNL-u ove sezone i treći put u dvije utakmice.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Novi stadion Osijeka</b></p><p>- Teška utakmica iako si to nismo htjeli priznati. Stvarno smo bili u nokdaunu i nije to trajalo samo jedan, dva dana. Tek tamo u srijedu, četvrtak uhvatili smo prvi san i osjetio sam da se pomalo vraća energija u momčad - rekao je trener Osijeka Ivica Kulešević i dodao:</p><p>- Ovo sam označio kao novi početak. Bilo je dobrih i ne tako dobrih stvari, vidjelo se da nemamo samopouzdanja. Pred kraj prvog poluvremena dosta smo pali i digli se na početku drugog. Otišlo je na našu stranu, zadovoljan sam pobjedom i nadam se da će nam ovo dati dodatnu energiju za nastavak prvenstva.</p><p><em>Sažetak utakmice možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SvOZkMI-Vyw" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Bijelo-plavi će u subotu od 20 sati gostovati kod drugog polufinalista Kupa Slavena i nastaviti lov za Europom. Trenutačno je drže, ali drugo mjesto i Liga prvaka udaljeni su pet bodova devet kola prije kraja.</p><p>- Koprivnica je Osijeku tradicionalno teško gostovanje, dobra momčad, puna elana i motiva. Vidjeli smo kako su dobro parirali Lokomotivi u Kupu, izgubili dva boda od Gorice gdje su bili bolji na momente. Ali nama je svaka utakmica kvalifikacijska jer smo u bodovnom zaostatku za željenom pozicijom koju smo si zacrtali - rekao je Kulešević i zaključio:</p><p>- Pobjeda u gostima ne znači puno ako to ne bude u kontinuitetu, nadamo se da ćemo svi izvući neke pouke iz ovoga i krenuti još jače i snažnije. Vjerujem da Osijek to može.</p><p><strong>Ante Majstorović</strong> odigrao je na lijevoj strani obrane svih 90 minuta u trojcu s Milom Škorićem i Danijelom Lončarem.</p><p>- Imam osjećaj da nam je pao kamen sa srca, bila je jako teška utakmica do zadnje minute. Zasluženo smo pobijedili i vraćamo se tamo gdje pripadamo - rekao je Majstorović i zaključio:</p><p>- Ovo je vjetar u leđa. U gostima dosad nismo bili nešto posebno dobri, nadamo se da će sad krenuti pozitivna serija.</p>