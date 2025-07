Bili smo u svlačionicama NBA zvijezda, 'priveli' Evu Longoriju. Dirka intrigirala Bojana iz Ulma

Posao sportskog novinara ima stotinu mana i barem stotinu i jednu prednost, a jedna od najvećih prednosti je mogućnost praćenja velikih natjecanja i razgovora s najvećim svjetskim zvijezdama. Pratiti uživo svjetska i europska prvenstva u najpopularnijim sportovima je strašno zahtjevan posao, pogotovo ako se odvijaju na drugom kraju svijeta i u drugim vremenskim zonama, ali je privilegij biti na njima i razgovarati s planetarnim zvijezdama.

Istina, u zadnje je vrijeme sve teže, prilika za upoznavanje velikana je sve manje, a sve zavisi i o sportu, i o natjecanju.... Na svjetskim i europskim prvenstvima u nogometu već odavno je nemoguća misija porazgovarati s nekim van press konferencija ili u mix zoni nakon utakmice, na košarkaškim i rukometnim prvenstvima to je već puno lakše, a kod vaterpolista se možete svratiti čak i do hotela u kojem su odsjeli...

No ima jedna liga koja jako dobro zna što joj donosi medijska pozornost i novinari, liga koja otvara mogućnosti koje u drugim sportovima i ligama možete samo sanjati. Zamislite da se deset minuta nakon završetka utakmice spustite u svlačionicu, sjednete do Ronalda ili Messija i popričate s njima o utakmici. Naravno da je to nemoguća misija, ali kad je u pitanju NBA liga to ne da je moguće, nego je pravilo. Novinari doslovno nakon utakmice mogu u svlačionicu, pogotovo nakon All Star utakmica, mogu obaviti razgovore i saznati sve što ih zanima. Naravno, fotografiranje je zabranjeno, ali i tu postoje iznimke ako je igrač dobro raspoložen ili ga privatno poznajete...

NBA je općenito otvorena prema medijima, imali smo priliku na jednom od NBA Europe turnira porazgovarati i s komesarom Davidom Sternom i brojnim legendama koje su tada uvrštene u top 50 najvećih igrača u povijesti, a i nekim novima. Bili smo na zadnjem Jordanovom, i na prvom na kojem su se pojavile nove zvijezde koje su preuzele ligu, LeBron James, Carmello Anthony i Dwyane Wade. Uoči svake All Star utakmice organiziraju i susreti s igračima koji dolaze opušteni, voljni razgovarati, pozirati za fotografiranje, čak i s novinama u rukama. Tako je Shaquille O'Neal u broju 24sata koji smo mu dali prepoznao Mirka Filipovića:

- Čekajte malo, ovo je Cro Cop, nedavno sam gledao njegovu borbu u UFC-u. Otkud je on, iz vaše zemlje? Vraški je dobar borac, ali mene ne bi mogao srediti.

Shaqu se Mirko još više svidio kad smo mu rekli da je bivši specijalac. Shaqov životni san je naime jednoga dana postati policajac. Prošao je i obuku, dobio i dozvolu za rad i status pričuvnog policajca.

- Zaista je policajac? Sad mi se još više sviđa. Primijetio sam da se jako dobro kreće i da zna kako završiti borbu, ima taj instinkt ubojice. Polako gradi borbu, malo po malo ruši obranu protivnika i kad osjeti da je ovaj uzdrman, brzo napada i završava borbu. Ako budem u prilici, sigurno ću doći pogledati njegovu borbu - rekao je Shaq, koji je tada bio uvjeren u Mirkovu svijetlu budućnost u UFC-u.

Ne samo da ima budućnost, nego može biti i prvak ako se nastavi boriti kao i do sada. Ako bude agresivan i ¨ubojica¨ kao do sada, teško da će mu bilo tko stati na put. Naravno, osim mene.

I nije Shaq jedini, jedna od onih koji su imali posebnu naklonost prema hrvatskim novinarima bio je Dirk Nowitzki, koji je na užas američkih kolega često znao pričati o rukometu, recimo u Las Vegasu 2007. godine:

- Whats'up Croatia, što je novoga u rukometu - često je znao dobaciti.

Rukomet je sport koji ga zanima gotovo jednako kao i košarka. Za rukomet je vezan od djetinjstva. Trenirao ga je i sam, otac mu je bio rukometni trener a i njegov dobar prijatelj Stefan Kretzchmar bio je poznati rukometaš. Tako je jedne godine podsjetio da su zlato osvojili njegovi sunarodnjaci.

- Čuo sam da je bilo fantastično, žao mi je što nisam imao priliku gledati utakmice. Rukomet u Americi jednostavno nikoga ne zanima - kazao je jedan od najboljih Europljana u povijesti NBA lige.

O prednostima domaćeg terena i neočekivano lošem rezultatu Hrvatske na Europskom prvenstvu nije znao puno, niti je čuo da je Ivano Balić proglašen najboljim igračem prvenstva.

- Žao mi je, nisam čuo, gdje on sada igra... raspitivao se Dirk, a kad smo mu otkrili kako je Balić sportsku karijeru započeo kao košarkaš, kako obožava NBA ligu te kako inspiraciju za razigravanje suigrača pronalazi u košarci - rekao je kako će se obavezno raspitati o njemu kod prijatelja iz Njemačke.

Nije odbio ni molbu za ekskluzivnu fotografiju s 24sata, no kad je okrenuo naslovnicu prema objektivu, pogled mu je pao na obnaženu djevojku na zadnjoj stranici. Igrom slučaja bila je to medicinska sestra Bojana i to iz Ulma, iz Dirkove Njemačke.

- Radije bih se fotografirao s njom nego s gospodinom na naslovnici. Ne samo zato jer je iz Njemačke - dobacio je Dirk, dok su mu listovi gotovo ispadali iz ruke.

Pričali smo i s Kobeom Bryantom o njegovim rekordima i hoće li pokušati oboriti Chamberlainovih 100, Barkleyevim i Magicovim uspomenama na Barcelonu 1992., na Dražena i Kukoča... Humanitarni program NBA Care u New Orleansu je pomogao zajednici nakon katastrofalnih poplava, a u jednoj od humanitarnih akcija, bojanju zidova lokalne osnovne škole Laurel, uz volontere, učenike i akreditirane novinare, sudjelovali su i legende NBA lige Julius Dr. J Erving i Dominique Wilkens te Allen Iverson, Carmello Anthony, Carlos Boozer... I dok se većina zvijezda odmarala ili pričala s učenicima, Dr. "J" se prihvatio kista i valjka i s novinarima odradio svoj dio posla, sredili smo jedan zid i popričali o najboljim Hrvatima u NBA ligi.

Bilo je dosta i anegdota, recimo, Srbin Predrag Stojaković je dok je igrao za Hornetse imao lakši sudar s bivšim policajcem iz Sarajeva Miralemom Hasetom koji je vozač taksija u New Orleansu. I vjerojatno nikad ne bi ni saznali jedan za drugoga da Stojaković svojim BMW-om nije udario baš u Miralemov taksi.

- Ništa strašno, malo mi je ogulio boju s branika - ispričao nam je Miralem dok je nekolicinu ¨zemljaka¨ častio kavom, a nama je otkrio:

- Kad je Stojaković shvatio da smo ¨zemljaci¨ predložio je da ne zovemo policiju i da to riješimo na licu mjesta – priznao je Miralem, koji se rastao sa Stojakovićem bogatiji za 500 dolara. A šteta na taksiju je bila minimalna...

Pojaviti se na NBA All Star utakmici stvar je prestiža za velike zvijezde iz svijeta glazbe i filma, koje se natječu za najbolja mjesta uz parket. Što veća zvijezda, bolja mjesta, ali ako ste u vezi s igračem koji nastupa, kao što je to bila Eva Longoria s Tonyjem Parkerom, onda to nije problem. "Očajna kućanica" bila je na meti brojnih fotoreportera, a nije odbila ni našu zamolbu da se fotografira s 24sata. Prije toga je za svaki slučaj prelistala sadržaj i pronašla tekst o kultnoj seriji u kojoj je glumila jednu od glavnih uloga. No više od toga nije išlo...

- Tu sam zbog Tonyja, a o "Kućanicama" ćemo nekom drugom prilikom. Snimaju se nove epizode, ali nema smisla otkrivati sadržaj - kazala nam je Longoria, koja je za tu prigodu na sebi imala jeans ukrašen kristalima raspoređenim u slovima imena njenog tadašnjeg izabranika.

Naravno, nisu sam velike NBA zvijezde bile na meti 24sata, imali smo priliku susresti i druge zvijezde, primjerice na otvaranju Svjetskog prvenstva 2006. godine u Njemačkoj bila je i Claudia Schiffer, a na tom i kasnijim natjecanjima imali smo prigodu porazgovarati i s poznatim nogometnim igračima i trenerima poput Guardiole, Carlosa, Adriana, Maldinija, Gattusa, Zidanea, Inieste... sudjelovati na pressicama ili mix zonama na kojima su govorili Ronaldo, Messi, slušati Maradonu koji je sjedio red poviše nas i glasno komentirao utakmice Argentine... Najveći i najljepši stadioni, utakmice Liverpoola, Chelsea, Uniteda, Arsenala, Intera, Milana i Napolija, Bayerna i Borussije, Lyona i Marseillesa, Barcelone, Reala, Atletica...

O domaćim zvijezdama poput Blanke i Janice, Kukoča, Rađe, Perasovića i Stojka, pa Ivića, Rudića, Skansija, Vlašića, Dalića, Tucka, Červara, Bebića, Lušića, Balića i Metličića, Sukna, Bijača i Kragića... o legendama hrvatskog nogometa iz '98 i posebno Hajduka da i ne govorimo. Posebna je privilegija bila uživo svjedočiti i najvećim uspjesima hrvatskog nogometa, rukometa, vaterpola, pa i košarke dok ih je još bilo, kao i zadnjem naslovu prvaka koji je osvojio Hajduk, par mjeseci nakon što je izašao prvi broj 24sata. Istina, dok su se drugi veselili i slavili uspjehe, mi smo morali raditi, ili primjerice, dok je cijela Hrvatska dočekivala ili uživo pratila doček Dalićevih izabranika nakon Rusije i Katra, mi smo u zračnoj luci čekali let za povratak kući... Ali da je bila privilegija biti na licu mjesta i uživo gledati finala, itekako je bila...

