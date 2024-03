Bili tići: Četvorica mladih igrača Hajduka zaigrali skupa, jedan ima više nastupa i od Livaje!?

Hajduk je gostovanje kod Gorice okončao visokom i vrijednom pobjedom 0-3, ali za mnoge je gotovo jednako vrijedno to što su kraj utakmice na terenu dočekala četvorica mladih igrača. Osim standardnih Rokasa Pukštasa i Nike Sigura, koji od početka sezone igraju u manje-više punoj minutaži kad god su zdravi i bez kartona, protiv Gorice su utakmicu završili i Dominik Prpić i Šimun Hrgović.

Pokretanje videa... 02:34 Pobjeda Hajduka | Video: 24sata

Prpić je dobio poluvrijeme, Hrgović zadnjih desetak minuta, no i to je nešto, pogotovo kad se uzme u obzir da je Šimun u zadnjih šest utakmica participirao u četiri, a Dominik u obadvije zadnje. Obojica su prilike dočekali tek nakon ozljeda starijih i iskusnijih suigrača, ali za njih je svaka minuta dragocjena, štoviše, obojica su svojim nastupima opravdali ukazano povjerenje i potvrdili da se na njih i te kako može računati, kako do kraja sezone, tako i u sezonama koje slijede.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Nema tome dugo da je momčad Hajduka uglavnom bila sastavljana od mladih igrača, da je prosjek starosti početne postave bio kud i kamo manji, no ova je momčad slagana za borbu za duplu krunu i shodno tome i sastavljena uglavnom od iskusnih i starijih igrača. Od početka sezone bilo je jasno da za mlade u njoj neće biti previše mjesta i minuta, pa su lanjski finalisti juniorske Lige prvaka usmjereni na posudbe i kaljenje, desetorica u druge klubove, dok devetorica igraju na dvojnoj licenci u Solinu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U Hajdukovoj strategiji zapisano je da bi seniorska momčad morala biti stara između 24 i 26 godina te da bi u svakoj sezoni morala isprofilirati najmanje po dva mlada igrača iz Akademije. Od početka sezone najmlađa je postava, s 24,9 godina u prosjeku, bila ona koja je odigrala Superkup protiv Dinama. U zadnjem kolu u Velikoj Gorici istrčala je postava stara 27,8 godina, pa je stoga svaka prilika koju trener Karoglan daje mladim igračima dobrodošla.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hajduk je od početka sezone odigrao 32 utakmice u kojma su se od mladih igrača isprofilirali i postali standardni Rokas Pukštas i Niko Sigur, koji je stigao i do pretpoziva izbornika A reprezentacije Zlatka Dalića. Sigur je u ovoj sezoni upisao 29 nastupa, tek dva manje od rekordera Lučića, po jedan manje od Šarlije, Krovinovića i Sahitija, a jednu više od Livaje!? Peti je Sigur i po broju odigranih minuta, a na kontu ima po jedan gol i asistenciju. Pukštas je odigrao nešto manje, 21 utakmicu, u prvom redu zbog toga što je protiv Rijeke pretrpio ozbiljniju ozljedu koljena koja ga je na dva mjeseca odvojila od terena. No njegov dobar status u momčadi vidi se i po tome što dijeli 12. mjesto po broju odigranih utakmica, sedmi je po minutaži, treći je strijelac s pet golova, a ima i tri asistencije.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Što se tiče četvorice mladih igrača koji su kraj utakmice u Velikoj Gorici dočekali na terenu, spomenimo kako se to u ovoj sezoni dogodilo svega tri puta, i to sva tri puta pod Karoglanom u proljetnom dijelu sezone. Prije Gorice četvorica su završila utakmicu i početkom veljače u pobjedi 4-0 nad Slaven Belupom, kada je Karoglan kod rezultata 3-0 uveo Čuića i Hrgovića dok su Sigur i Pukštas bili u igri, a Čuić je stigao i gol zabiti. Drugi put nedavno protiv Istre, kada su Sigur i Pukštas startali, Prpić nakon 20 minuta zamijenio ozlijeđenog Uremovića, a Čuić ušao u sudačkoj nadoknadi.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Što se tiče aktualne sezone, među mladim igračima najveći broj nastupa imaju već spomenuti Sigur i Pukštas, Čuić je upisao osam nastupa i 165 minuta te zabio jedan gol, Hrgović ima pet nastupa i 155 minuta, Lauš, koji je zimus otišao na posudbu u Koper pet nastupa i 117 minuta, a stigao je zabiti i jedan gol u kupu, Brajković tri i 76 minuta, Prpić dva i 115 minuta..., uz napomenu kako su Sigur i Čuić 2003., Prpić, Hrgović i Pukštas 2004., dok je Brajković 2005. godište. U usporedbi s konkurentima, u Dinamu minutažu od mladih igrača imaju Baturina, Sučić, Vidović i Perković rođeni 2003. te Živković rođen 2004. godine, dok u Rijeci ozbiljniju minutažu ima Ivanović rođen 2003. godine.