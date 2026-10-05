Izvor iz HNS-a: Izbornik Bilić će dati ostavku u slučaju debakla!

Nakon teškog poraza od Engleske hrvatsku reprezentaciju u utorak očekuje novi veliki ispit. Na Poljud stiže Španjolska, a utakmica bi, prema informacijama iz kruga reprezentacije, mogla imati izravan utjecaj na budućnost Slavena Bilića. U HNS-u su nakon svega što se dogodilo na Rujevici svjesni pritiska koji prati izbornika. Prema informacijama ljudi bliskih reprezentaciji, Bilić bi mogao sam podnijeti ostavku ako Hrvatska ponovno doživi težak poraz, odnosno izgubi s pet ili više pogodaka razlike, piše Dražen Antolić iz Sportskih novosti.

Takav scenarij ne bi bio posljedica odluke čelnika Saveza da ga smijene. Bilić, prema istim izvorima, ne bi čekao da mu netko uruči otkaz, već bi sam zaključio svoj mandat. U HNS-u pritom vjeruju da mu takvu odluku ne bi trebalo posebno sugerirati. U tom bi slučaju, piše Ivica Medo s portala Gol.hr, kandidati za nasljednika bili Ivica Olić (70 posto šanse) i Nenad Bjelica (30 posto).

Izbornik je na klupu hrvatske reprezentacije stigao s dugoročnim planom, a kao glavni cilj postavljen je nastup na Europskom prvenstvu 2028. godine. Liga nacija trebala je biti dio tog procesa, a Savez mu za to natjecanje nije postavio visoke rezultatske zahtjeve. Traže treće mjesto u skupini i zadržavanje statusa u Ligi A.

Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Teško se, međutim, moglo očekivati da će Hrvatska nakon tri kola imati dva poraza i primljenih 11 pogodaka protiv Španjolske i Engleske. U Sevilli je izgubila 4-1, dok je na Rujevici doživjela 7-0, što je najteži poraz u povijesti reprezentacije.

Utakmica protiv Španjolske zato će biti važna i zbog reakcije momčadi. U Savezu bi, prema informacijama iz reprezentativnog okruženja, prihvatili i poraz ako bi Hrvatska pokazala kvalitetniju igru, borbenost i natjecateljski pristup. Poseban fokus bit će na reakciji nakon debakla protiv Engleske.

Ako Hrvatska protiv Španjolske izbjegne novi težak poraz, Bilić bi trebao ostati na klupi. HNS bi kao dovoljan učinak u završnici Lige nacija smatrao dobar nastup protiv Španjolske i Engleske te pobjedu protiv Češke na domaćem terenu.

Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Odgovornost uoči utakmice neće biti samo na izborniku. Rezultat i izvedba protiv Španjolske ovisit će i o igračima, a posebno o najiskusnijim reprezentativcima. Uoči susreta pojavila su se i pitanja o odnosu momčadi prema Biliću, no iz kruga reprezentacije ne stižu informacije koje bi upućivale na pobunu protiv izbornika. Bilić je pritom, prema dostupnim informacijama, u dobrim odnosima s kapetanom Lukom Modrićem.

Nakon utakmice s Engleskom predsjednik HNS-a Marijan Kustić i direktor Stipe Pletikosa odmah su otišli u svlačionicu. Razgovarali su s igračima i izbornikom, a potom su bez izjava napustili prostor ispred svlačionice. Kustić i Pletikosa bili su među najistaknutijim zagovornicima Bilićeva imenovanja. Iako u početku nije postojao potpuni konsenzus unutar Izvršnog odbora, na kraju je njegova kandidatura potvrđena jednoglasno.

Rijeka: Konferencija za medije nakon utakmice Engleske i Hrvatske | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prema svjedocima koji su prenijeli sadržaj razgovora, Kustić se igračima obratio riječima:

- Ovako se ne igra za Hrvatsku, previše je uloženo u ugled ovog dresa i naše reprezentacije, ovo je nedopustivo.

Nakon kritike Kustić je, prema istim informacijama, pružio podršku momčadi i Biliću, uz poruku da smo "nacija koja nije zaboravila igrati nogomet".