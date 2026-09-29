Bilić: Falilo je grinta, žrtve. Razočaran sam. Pikirali smo iduću utakmicu protiv Engleza

Slaven Bilić imao je razloga za nezadovoljstvo nakon prvog poraza na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, Španjolska je pokazala moć i prošetala se u Sevilli do pobjede (4-1).

- Realan rezultat. Loš rezultat, loš dojam. Razočaran sam, teška večer za nas. Znali smo gdje dolazimo i sve to stoji, lako je naći opravdanje. Svjetski su prvaci. Kad primiš gol u prvoj minuti, još se odsjeku noge. Ali bez obzira na to, rekao sam momcima, oni jesu dobri, najbolja ekipa na svijetu. Ali ne sviđa mi se način kako smo se branili, bez grinte, bez žrtve. S loptom je izgledalo u redu, vi napadnite nas pa ćemo vi nas. Tu su oni svjetske klase koji kažnjavaju, i svaki put mogu doći preko svjetskih igrača do kraja - kazao je Bilić u razgovoru s Ivanom Forjanom za Novu TV i dodao:

- Mogu se samo ponavljati. Kad nama da netko previše prostora u njihovoj polovici među linijama, i mi ćemo kazniti nekoga, a kamoli neće oni?! Zato smo se pripremali da ih ograničimo kroz agresiju i zatvaranje linija. Ali to je izgledalo loše, to moram priznati.

Kako ste vidjeli nastup strijelca Diona Drene Belje?

- Pokazao se. Ne samo golom, nego sam ga htio vidjeti protiv ovakvog protivnika. Znalo se da će ga uvaliti da igramo protiv Estonije, čast svima. I u ovoj utakmici mora je zadržati, ne mora dati gol, mora se kretati kad izgubimo loptu, i tu je bio jako dobar.

Slijedi Engleska u subotu na Rujevici, to bi mogla biti ključna utakmica u lovu na drugo mjesto.

- To je naš nekakav cilj iako smo i u ovoj utakmici tražili nešto, tako smo pikirali i sastav. Ali nemoguće je sve četiri utakmice igrati s istim kadrom. Pikirali smo tu utakmicu protiv Engleza. Ali to su isto Englezi, morat ćemo biti puno konkretniji i kompaktniji da bismo čuvali rezultat - zaključio je Bilić.