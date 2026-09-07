Bilić za deficitarnu poziciju ima ideju: Vraća se Josip Juranović!

Slaven Bilić objavio je popis za Ligu nacija, a na njemu se našao i jedan povratnik. U obrani će ponovo konkurirati Josip Juranović (31), koji je zadnju utakmicu za "vatrene" odigrao 6. lipnja 2025. na gostovanju kod Gibraltara, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je pobijedila 7-0, a Juranović je odigrao svih 90 minuta i to na lijevom beku.

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL

Bio je pozvan u reprezentaciju i protiv Češke te Farskih Otoka, ali je ostao na klupi. Zbog ozljeda i lošije forme više ga Zlatko Dalić nije pozivao te nije bio ni na Svjetskom prvenstvu. Probudio se pred kraj prošle sezone, počeo sve češće igrati u Union Berlinu, a to se nastavilo i u novoj sezoni u kojoj je u tri utakmice došao do isto toliko asistencija.

Izbornik Bilić je na press konferenciji objasnio da bi Juranovića mogli vidjeti na lijevom beku, a evo kako je sve objasnio.

- Ta pozicija je upitna od Jarnija. To je nekad igrao i Ćorluka, i Šimunić. Kasnije se isprofilirao Strinić, sad se opet tu pojavio deficit. U tom traženju jedan od kandidata je Juranović, iako je desni bek. Ima standardnost u Union Berlinu. Odigrao je oko 25 posto utakmica na lijevom beku. Zvao sam ga, odgovorio je jako pozitivno - objasnio je Bilić.

Juranović je za Hrvatsku odigrao 40 utakmica. Ima broncu sa Svjetskog prvenstva u Katru te drugo mjesto s Lige nacija. Sada je ponovo ušao u ritam te će biti jedna od važnih karika Bilićeve momčadi, pogotovo zbog nedostatka lijevih bekova.