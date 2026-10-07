Bilić: Isti igrači, ista viroza. Ovo nam mora biti standard. Tko ne misli tako, neka više ne dolazi!

Nakon što je u televizijskom intervjuu kazao da Hrvatska ipak može biti zadovoljna pristupom igrača u porazu protiv Španjolske (2-1) tri dana nakon debakla protiv Engleske (7-0), izbornik Slaven Bilić je na konferenciji za medije nakon utakmice otvorio još neke teme.

- Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo po igri to zaslužili. Bili smo malo od boda koji bi nam značio puno. Gledajući izolirano ovu utakmicu bili smo odlični. Sve što sam tražio od igrača, oni su napravili. Što je pokojni Ćiro znao reći, u tami svoje kože, sve smo napravili. Kada igraš protiv svjetskog prvaka moraš realizirati polu prilike, a ne promašiti dvije čiste šanse. Zadovoljan sam reakcijom, karakterom, s izlaženjem u prvom poluvremenu, presingom. Jako dobro - rekao je Bilić i nastavio:

- Veseli me igra, hrabrost i karakter, autoritet kojim smo izlazili. Nije to bila utakmica 50-50. Oni su bolji od nas, ali u prvom poluvremenu je to bilo 70-30 za nas. Drugo poluvrijeme smo pali, ima više razloga. Ima dosta igrača koji ne igraju u klubovima, a mi smo imali tri utakmice protiv svjetskih monstruma. Imali smo virozu, njih desetak se ne osjeća adekvatno. Ali ne bih se iza toga sakrivao, Rujevica je nevjerojatno loša večer. Da su ovo bile dvije prijateljske utakmice, onda bi bilo fantastično jer dobiješ odgovore. Kristalno je jasno kako se ne smije i kako se mora, samo što nisu prijateljske utakmice. Ista grupa igrača, ista viroza... Ne treba nijedan sastanak. Rekao sam igračima da zapamte obje ove utakmice. Očigledni su primjeri kako se mora i kako se ne smije nikad više.

Je li sastav za utakmicu bio određena poruka nekim igračima za Rujevicu?

- Jakić meni nikad nije bio sporan. On je polivalentan. Može igrati beka, veznog igrača, agresija, hrabrost, dovoljno znanja. On je neupitan, bio je na pretpozivu jer je bio zatvoren u Augsburgu. Sada je otišao u PAOK, prodisao je, ima dosta kvalitete, ima ono što nam fali, to je bespoštedna energija. Ušao je protiv Engleza da nas pokuša spasiti, da se limitira katastrofa.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Što se dogodilo sa španjolskom klupom?

- Normalno da su tenzije. Stalno su se dizali s klupe, vidi se da im je značila utakmica, kao i nama. Otišao sam ispred njihove svlačionice i čestitao. Najbolji ste na svijetu i po ovim drugim stvarima, provociranju, ali ništa to nije bilo ispod pojasa.

Što ste naučili iz poraza od Engleske?

- Stvar je jednostavna, ništa ono neće izbrisati. To ostaje moje zauvijek. Ali, ako se već dogodilo ne može biti čišći primjer. Tko barem malo pomisli da ovo nije standard, neka ne dolazi. Platili smo veliku cijenu, ja pogotovo. Ne treba biti Rujevica da znaš da se onako ne smije. Ja snosim odgovornost. Dva nevjerojatna primjera koja moramo sačuvati i pamtiti, pogotovo prvi. Ono što smo mi prošli u ova tri dana, u Hiltonu i u Lava. Patnja, bol...To ne treba nikome. Ali, ako je to cijena za dalje, neka je.

Je li vam ovo bio najstresniji period u karijeri?

- Je. Ali, ne samo meni. Vidim i stožer i igrače. Pokojni Tonči Gabrić je uvijek govorio "tko zna zašto je ovo dobro". Ono za ništa nije dobro, ali ako postoji jedna stvar dobra to je da zapamtiš i vidiš kako više ne smiješ nikada igrati. Ako je angažman dobar, onda i kreiraš više.

Jeste li se zakačili s Cucurellom kod isključenja Perišića?

- A tko nije ljut na Cucurellu? Fantastičan igrač, mislim da je i sjajan momak, gledao sam njegov dokumentarac, to je za plakati. Zna biti prgav, ali to je kvaliteta. Ne prelazi granicu, to radi za ekipu, ali te iznervira.

Vidite li mlade igrače za krilne pozicije?

- Mi nemamo krila. Ona dva s Rujevice, danas Yamal, vidjeli ste. Ili Francuska jučer. Gube 1-0, odeš u WC, oni okrenu na 4-1, svaki put isti daju golove. U mladoj reprezentaciji imamo Šotičeka i Segečića. Meni je drago da je ovaj kadar pokazao da može parirati najboljima. Igrači će dolaziti i otpadati zbog igre, ponašanja i profila, lošije minutaže u klubu, a ne zbog godina. Opet su tri najstarija odigrala izvanredno. Modrić, Kovačić, Perišić...