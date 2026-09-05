Obavijesti

Sport

Komentari 3
OGLASIO SE IZBORNIK

Bilić je komentirao nastavak Modrića na čelu 'vatrenih'. Evo što je hrvatski izbornik poručio

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Bilić je komentirao nastavak Modrića na čelu 'vatrenih'. Evo što je hrvatski izbornik poručio
Hrvatska nogometna reprezetacija uoči odlaska na EURO 2008. godine | Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Modrić nastavlja voditi 'vatrene', a Bilić je sretan što će ga imati na raspolaganju. Shodno s time, Hrvatska dobiva kapetana za okršaje s Česima, Španjolcima i Englezima

Admiral

Luka Modrić (40) ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji, a njegovu odluku posebno je pozdravio novi izbornik Slaven Bilić. Njih dvojica ponovno će surađivati nakon 14 godina, ovaj put u potpuno drukčijim ulogama nego tijekom prvog zajedničkog razdoblja u reprezentaciji.

Bilić je kao hrvatski izbornik vodio Modrića u razdoblju njegova reprezentativnog uspona i formiranja u jednog od nositelja nacionalne momčadi. Iskusni veznjak danas ima 202 nastupa za Hrvatsku, a i dalje će biti kapetan te važan dio reprezentacije u novom ciklusu.

- Naravno, ova Lukina odluka iznimno me veseli. Svi smo svjesni što on donosi Hrvatskoj, kako na terenu tako i izvan njega. Veselim se ponovnoj suradnji s njim nakon 14 godina, a obojica dijelimo snažnu ambiciju da Hrvatska ostane u vrhu, uspješna reprezentacija koja se može ravnopravno nositi s najboljim momčadima svijeta, poručio je Bilić.

USKORO BILIĆEV PRVI POPIS Modrić će nas voditi i u novoj eri, jedan igrač sigurno ispada s popisa, a evo tko još 'visi'...
Modrić će nas voditi i u novoj eri, jedan igrač sigurno ispada s popisa, a evo tko još 'visi'...

Hrvatsku u rujnu i početkom listopada očekuju utakmice Lige nacija protiv Češke, Španjolske i Engleske. Bilić će najiskusnijeg hrvatskog reprezentativca imati na raspolaganju već od početka novog mandata, što dodatno naglašava važnost Modrićeva ostanka u momčadi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Osijek prodao dva važna nogometaša Estorilu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek prodao dva važna nogometaša Estorilu

Gotov je ljetni prijelazni rok u ligama Petice, no ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna
FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju
NEVJEROJATNA JUTTA

FOTO Najljepša olimpijka voli odmor bez briga i gaćica. Malo je toga ostavila mašti na volju

Jutta Leerdam ispisala je povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini i postavila svjetski rekord. Sad je pažnju privukla odvažnim izborom haljine, koja je malo toga sakrila i prepustila mašti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026