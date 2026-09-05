Bilić je komentirao nastavak Modrića na čelu 'vatrenih'. Evo što je hrvatski izbornik poručio

Luka Modrić (40) ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji, a njegovu odluku posebno je pozdravio novi izbornik Slaven Bilić. Njih dvojica ponovno će surađivati nakon 14 godina, ovaj put u potpuno drukčijim ulogama nego tijekom prvog zajedničkog razdoblja u reprezentaciji.

Bilić je kao hrvatski izbornik vodio Modrića u razdoblju njegova reprezentativnog uspona i formiranja u jednog od nositelja nacionalne momčadi. Iskusni veznjak danas ima 202 nastupa za Hrvatsku, a i dalje će biti kapetan te važan dio reprezentacije u novom ciklusu.

- Naravno, ova Lukina odluka iznimno me veseli. Svi smo svjesni što on donosi Hrvatskoj, kako na terenu tako i izvan njega. Veselim se ponovnoj suradnji s njim nakon 14 godina, a obojica dijelimo snažnu ambiciju da Hrvatska ostane u vrhu, uspješna reprezentacija koja se može ravnopravno nositi s najboljim momčadima svijeta, poručio je Bilić.

Hrvatsku u rujnu i početkom listopada očekuju utakmice Lige nacija protiv Češke, Španjolske i Engleske. Bilić će najiskusnijeg hrvatskog reprezentativca imati na raspolaganju već od početka novog mandata, što dodatno naglašava važnost Modrićeva ostanka u momčadi.