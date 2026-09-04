USKORO BILIĆEV PRVI POPIS PLUS+

Modrić će nas voditi i u novoj eri, jedan igrač sigurno ispada s popisa, a evo tko još 'visi'...

Piše Mato Galić,

Slaven Bilić u ponedjeljak će objaviti popis 'vatrenih'. Hrvatsku čeka gust raspored na startu Lige nacija. Pozivu se nadaju Mišić, Nejašmić, Stojković, Majer...