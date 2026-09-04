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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
USKORO BILIĆEV PRVI POPIS PLUS+

Modrić će nas voditi i u novoj eri, jedan igrač sigurno ispada s popisa, a evo tko još 'visi'...

Piše Mato Galić,

Slaven Bilić u ponedjeljak će objaviti popis 'vatrenih'. Hrvatsku čeka gust raspored na startu Lige nacija. Pozivu se nadaju Mišić, Nejašmić, Stojković, Majer...

Slaven Bilić (57), novi izbornik hrvatske reprezentacije, u ponedjeljak će u Zagrebu otkriti svoj prvi popis u drugome mandatu na klupi "vatrenih".

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