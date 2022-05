Bilić: Modrić je najkompletniji veznjak na svijetu dugo godina, a Osijek se bori za titulu prvaka

Bivši izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić (53) u intervju za Sport nedjeljom nahvalio je hrvatskog 'maestra' Luku Modrića koji je u s Real Madridom ušao u finale Lige prvaka gdje će se za naslov boriti s Liverpoolom.

- On zna što mora napraviti. Njegova sezona ne ovisi o prvih pet utakmica. On zna zbog čega je to što je i zna preuzeti odgovornost. Zna biti glasan na terenu što je atipično za njega, ali to je dobio kroz karijeru. Modrić je dugo godina najkompletniji vezni igrač na svijetu i to ću braniti u Fifi i ispred sto znanstvenika - kazao je Bilić.

Bivši 'vatreni' komentirao je i borbu za naslov prvaka u hrvatskom prvenstvu. Do kraja je ostalo još tri kola, a utrka je otvorena. Osijek je trenutačno treći s 65 bodova, odnosno pet bodova manje od prvoplasiranog Dinama dok je Hajduk drugi s bodom više.

- Lani su imali Miereza koji je prošle godine dao 20 i nešto golova. Htjeli smo ga uzeti, ali kako se u Kini promijenila visina ulaznih transfera, isti je propao. Htjeli smo ga zbog agresije, on jede obranu. Bio je blizu dolasku kod mene u Kinu, a njegovi golovi fale Osijeku - smatra Bilić pa dodaje:

- Osijek treba rasteretiti igrače , ali s druge strane treba ih i opteretiti. Treba trenirati i olabaviti. Osijek se bori za prvaka i to iz mene izvlači pohvalu. Jer objektivno, oni nisu klub i ekipa koja se do sad borila za prvaka. Prvak može biti samo jedan. Ako Liverpool osvoji ligu ne znači da City nije imao dobru sezonu.

Najčitaniji članci