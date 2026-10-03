'Navijači nisu zaslužili ovakvu Hrvatsku. Englezi ni Estoniju ne bi dobili 7-0. To ćemo pamtiti...'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić teško je dolazio do riječi nakon povijesnog poraza od Engleske na Rujevici, 7-0.

- Teško je bilo što reći nakon ovakve večeri, najteži poraz. Žao mi je, razočaran sam, žao mi je ove djece, svih navijača. Ali vjerujte da je nama, sad sam bio s igračima, najteže. Nismo ni u snu očekivali da se ovo može dogoditi. Sve je izgledalo dobro, ali totalno loš dan, blackout. Glupo je analizirati utakmicu na 7-0, treba se naći razloge za to. Znali smo da su oni vrhunska momčad, ali nismo im mogli parirati ni u jednom dijelu. Ni u agresiji, ni u duelu, ni u fizici. Onda pada samopouzdanje, fokus, voljni moment, sve se ruši i ide na krivu stranu - rekao je Bilić novinaru Stipi Antonijeviću za Novu TV i dodao:

- Shvatili smo ovo natjecanje Lige nacija kao neku probu da kroz nju dođemo do nekih saznanja i odgovore. Dobili smo neke odgovore, ne onakve kakve smo željeli, oni su vrlo bolni. Postoje utakmice kao ona u Sevilli koje se trebaju zaboraviti. Ali jedino dobro što može biti iz ovoga što su ovo utakmice koje treba zapamtiti cijeli život. Da te uvijek podsjeća kad klekneš u životu što treba napraviti. Hrvatski navijači i igrači ne zaslužuju ovakvu Hrvatsku.

Gdje su razlozi ovakvog podbačaja?

- Nema razloga, jučer je izgledalo sve dobro. Dobro se treniralo na ovim pripremama. Atmosfera je dobra, o svakom se detalju vodi račun. Ali nemaš što pametno reći. Jasno je da je odgovornost moja, ja sam izbornik i to je moja reprezentacija. Analizirat ćemo je, gledati. Ali uza sve situacije, da neki igrači ne igraju u svojim klubovima, ipak to ne može biti ovolika razlika.

Hrvatska je primila 12 golova u tri utakmice.

- Ne vjerujem da bi Engleska pobijedila Estoniju 7-0, to je za Hrvatsku nedopustivo, ali vjerujte da je nama najteže. Jedino se mi iz ovoga možemo izvući dobrom predstavom protiv Španjolske. Lako je biti dobar kad je dobro, i prijatelj. U nogometnom smislu ne može biti teže, sad je taj trenutak. Pokažimo zajedništvo i karakter. Glupo je govoriti da ćemo pobijediti Španjolsku, ali pokazati karakter. Kad god je bila dobra, imala je i energiju i napravila rezultat - zaključio je Slaven.