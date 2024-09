Bilić: Neću tužiti Kalinića! On je pogreška zbog koje mi je žao...

Aljoša Pavelin ne vodi Hajduk iz sjene. On je predsjednik NO-a i ima svoje ovlasti, poručio je bez zadrške predsjednik Hajduka Ivan Bilić (47) na izvanrednoj presici koju je sazvao nakon što je dojučerašnji sportski direktor Nikola Kalinić istupio u javnost nakon što je smijenjen.

Kalinić je tijekom svojeg istupa rekao, između ostaloga, kako je Bilić pijun u Hajdukovoj klupskoj hijerarhiji i kako Aljoša Pavelin, predsjednik nadzornog odbora kluba, iz sjene upravlja splitskim klubom.

- Zbog toga ga neću tužiti - komentirao je Bilić.

Bilić se osvrnuo i na podjelu moći u klubu. Ističe da nitko u klubu nema apsolutnu moć i kako je to godinama bio glavni Hajdukov cilj.

- Postoje transfer liste i njih izrađuje sportski sektor, a piše ih sportski direktor. Postoje liste igrača s kojima se razgovara, koji žele otići, ostati i drugo. Uprava se ne miješa i ne može predlagati bilo koje ime za takvu listu. Nisam u tome sudjelovao i to nije istina - tvrdi.

Unatoč svemu, Bilić i dalje stoji uz svoje riječi koje je izrekao na Kalinićevom predstavljanju na fotelji sportskog direktora kada je bio uvjeren da je pronašao pravog čovjeka za tu poziciju.

- Nikola je hajdukovac i vjeruje da to što misli je ispravno, zbog toga mi je žao. Očekivalo se kako će njegova presica biti nakon utakmice s Dinamom kako se ne bi narušila atmosfera, onda se to promijenilo u to da će nekoliko novinara doći kod njega, ali se to na kraju pretvorilo u presicu uživo koju su vodili neki novinari, postavljali pitanja i davali odgovore. Moj odgovor je da mi je žao što se to dogodilo, imao sam drugačija očekivanja od Nikole. Bio sam uvjeren da dobivamo dugoročnog sportskog direktora kojemu smo pridružili niz ljudi s kojima je trebao razviti kvalitetan odnos. Postojale su vidljive stvari koje su se trebale nadograditi, postojao je plan gdje su mu ljudi trebali pomoći. Ono što se dogodilo nakon toga je rezultat enormnog pritiska. Kada potpišemo ugovor, tada ćemo otkriti tko je sportski direktor.

Bilić je preuzeo i potpunu odgovornost za smjenu Kalinića.

- Odluka o smjeni Kalinića je samo moja. Savjetovao sam se s upravom i sportskom sekcijom unutar kluba. Odluka o angažmanu se pokazala kao mojom greškom i žao mi je. Neću ući u razloge, plan je bio da na predstavljanju sportskog direktora ne ulazim u razloge pa ću i sada ostati pri tome. Nikola je prešao granice, profesionalne i ljudske i nije ispunio ciljeve