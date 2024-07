Bilić o dolasku Rakete u Hajduk: 'Nije došao radi kave i sunca, on je ovdje došao nešto osvojiti'

U Saudijskoj Arabiji još nisu određeni budžeti pa je većina klubova u ne baš dobrom stanju. Igrali smo dva puta po 30 minuta protiv Lokomotive, nadam se da ćemo do prvenstva koje počinje 20. kolovoza dovesti neke igrače, započeo je trener Al Fateha i bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić za Novu TV koji je sa svojim klubom u prijateljskoj utakmici remizirao protiv 'lokosa'.

U iščekivanju sezone u Al Fatehu, Bilić se osvrnuo i na novu sezonu HNL-a koji počinje ovog vikenda.

- Očekujem uzbudljivu sezonu kao što je bila lani, ali i zadnjih par sezona. Sve bi se trebalo vrtjeti oko Dinama i Hajduka, a oba su kluba jako aktivna i pojačavaju se. Hajduk radi izvanredne stvari dovođenjem Gattussa i Rakitića, dvije veličine koje dižu ligu. Natjerali su Dinamo da bude aktivan u prijelaznom roku što bi se trebalo reflektirati na ligu - rekao je Bilić pa prokomentirao dolazak Ivana Rakitića na Poljud:

- Dolazi u dobrom stanju, je to 36 godina i to nosi svoje probleme. Sigurno to nije Rakitić iz Barcelone jer tada ne bi išao u Sevillu i Al Shabab. Ali to ne znači da nije dovoljno dobar da donese Hajduku kvalitetu, mirnoću, sigurnost, gard i sve što mu fali kad dođe do trenutaka da igrači već par godina pucaju pod pritiskom što se dogodilo lani. Nije došao u Split ni rade kave, ni radi sunca, ni radi Šolte. Sve je to lijepo, ali on je jedan od najkarakternijih igrača koje sam vodio. Došao je ovdje osvojiti nešto i pomoći Hajduku - objasnio je.

Za kraj se osvrnuo i na nastup hrvatske nogometne reprezentacije na prošlom Europskom prvenstvu gdje su "vatreni" ispali u skupini.

- Nije dobro jer nismo prošli grupu, malo je falilo, tih par sekundi - to je istina. Da je bilo dobro, nije, ali su momci zaslužili apsolutni kredit za ono sve što su napravili prije i u Ligi nacija, Svjetskom prvenstvu i otkad je Dalić tu. Euro je mali podbačaj, nadamo se da će sljedeće Svjetsko biti bolje - zaključio je Bilić.