Bilić o Modriću: Igrat će u ritmu koji mu odgovara. Nije tu zbog prošlih zasluga, treba nam sada

Slaven Bilić javnosti je objavio koji igrači će mu biti na raspolaganju za teške utakmice u Ligi nacija, a ono što je najvažnije, ali što se znali i prije je objave popisa, je da Luka Modrić nastavlja s reprezentacijom. Objavio je kapetan svoju odluku HNS-u prije par dana, a u ponedjeljak je Bilić sve potvrdio na press konferenciji.

Pirej: Igra?i hrvatske nogometne reprezentacije u šetnji gradom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Pričali smo nakon prve presice. Pričali smo dugo, dva, tri sata. Pričali smo i u međuvremenu, ali ne o toj temi, a konačno smo je se dotakli prije tri dana. Mogu se samo ponavljati, on je značajan na terenu i izvan terena. On je i dalje najstabilniji, bio je sinoć najbitniji igrač Milana. Ne govorimo o prošlim zaslugama, on je trenutno taj, proglašen je u momčadi sezone prošle godine u Serie A - rekao je Bilić pa dodao:

- Malo mi je glupo govoriti, stalno ponavljam jednu te istu stvar. Sve je puno lakše uz Modrića. Nije uopće dolazilo u obzir da ja njega nešto nagovaram. Ovo je bila "win-win" situacija. Igrat će u ritmu koji mu odgovara i onakav kakav ima u Milanu. Moramo to poštovati i tako će biti najbolje. Pričati o njegovoj ulozi van terena... to je nepotrebno.

Jedna od glavnih tema uoči popisa bila je situacija oko Luke Modrića, a odlučeno je ono što se i očekivalo. Modrićeva kvaliteta je zaista neupitna, i dalje je mozak jednog od najvećih klubova svijeta i Italije. Kao što je rekao izbornik, njegov utjecaj na suigrače u reprezentaciji je ogroman te im i dalje treba. Modrić je nedavno za španjolske medije rekao kako nema razloga da prestane igrati jer još uvijek ima istu želju i isti elan, a zašto bi izbornik odbio pomoć jednog od najboljih veznjaka ikada, pogotovo kada je još uvijek na sjajnoj razini.