Bilić o SP-u: Livaković mora biti protagonist! Tko treba igrati u špici? Ha, nijedan nema sve...

Trener Watforda Slaven Bilić (54) osvrnuo se na borbu za naslov u HNL-u i govorio o tome što hrvatska nogometna reprezentacija, za koju je igrao i vodio je kao izbornik, može na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

- Dinamo je najbolji. OK, mi iz Dalmacije nadali smo se da će Hajduk smanjiti razliku, da će biti kompetitivniji nego što je bilo lani, ali Dinamo igra kvalitetno ako maknemo ovih zadnjih par utakmica, došlo je do zasićenosti koja je morala doći. Dinamo je HNL odigrao izvanredno i time smanjio, ranio nade Hajduka i Osijeka. Najbolji je dosad, još to nije gotovo. Hajduk više mora gledati sebe i svoje utakmice nego kolika je razlika. Ako napreduješ, onda će se ta razlika smanjiti - komentirao je Nane u intervjuu za HTV.

Koliko Hrvatska može na Svjetskom prvenstvu?

- Može puno! Englezi su me to pitali neki dan, nikad nas velike nacije ne ubrajaju u favorite, to je rezervirano za njih. Ali ne sjećam se kad je Hrvatska dočekala veliko natjecanje da je realno... Plasirao si se na SP pa na Final Four Lige nacija pa je izašlo par bitnih mladih igrača na pozicijama gdje nam je trebalo. Pa vezna linija od koje nije bolja nijedna druga, naprijed, na krilima isto jako dobri... I Vlašić je u Torinu na iznimnim visinama što se tiče kvalitete. Sve štima, sve je dobro. Vođeni smo odlično, atmosfera je sjajna - rekao je Bilić.

Izdvojio je dvije pozicije koje bi mogle odlučiti kako će "vatreni" proći na Mundijalu.

- Golman i špica. Ladić '98., neće se naljutiti, nije bio na papiru jedan od najboljih na svijetu, ali je bio jedan od najboljih na Svjetskom prvenstvu. Svi pamtimo golove Davora, ali sjetimo se obrane protiv Japana, protiv Njemačke, Nizozemske. Pa Suba u Rusiji. Livaković, koji je branio super, mora biti protagonist. Špica? Nijedan od njih nema sve na visini zajedno, ali su različiti. Livaja je igrač i golgeter. On voli ići okolo, zna se izvući, zna ugasiti protivnika i vratiti ga 10 metara dolje, ali daje centarforske golove. Svaki centaršut, on je u petercu. Kramarić ima težinu koju mu nitko ne može oduzeti. On ima papir, ima kvalitetu, iskustvo velikih utakmica i velikog natjecanja. Budimir ima iznimne kvalitete, Bruno Petković ima strašne kvalitete.

Stoperi?

- Neću u detalje, imamo iskustvo u Vidi i Lovrenu koji igraju jako kompetitivnim klubovima, AEK-u i Zenit, tamo moraš pobjeđivati, ali stojiš na centru. Imaš i ove mlade koji su se pojavili, Gvardiol, Šutalo, Erlić, to je fenomenalno. Ne za budućnost, nego za danas.

Govorio je i o protivnicima Hrvatske u skupini.

- Belgija? Nije Hazard to što je bio, pa ni Lukaku koji se navodno ozlijedio. Nema više Vertonghena, Alderweirelda, Kompanyja, Fellainija... Ima nekih novih, ali nije Belgija što je bila. Još je odlična, ima De Bruynea, odličnog golmana - rekao je trener Watforda i zaključio:

- Maroko je sigurno dobar, mijenjao je izbornika, nažalost po Vahu. Imaju par top igrača, ne vjerujem da itko igra u Maroku, to su igrači koji uglavnom igraju u Francuskoj, Italiji pa i Engleskoj, Španjolskoj. Kanada ima zanimljivih igrača, ima brzinu. Lille, Bayern... Ha, čuj, Svjetsko prvenstvo je Svjetsko prvenstvo. Teška je svaka utakmica, pa i u Championshipu. Ali imamo znanje, iskustvo i rutinu i na terenu i izvan njega.

