Bilić objasnio zašto nije stavio ruku na srce za vrijeme himne

Hrvatska je u prvom susretu Lige nacija pobijedila Češku s 2-1. Prije utakmice u tijeku intoniranja hrvatske himne mnogi su primijetili da hrvatski izbornik Slaven Bilić nije stavio ruku na srce.

Povele su se tako rasprave po društvenim mrežama, no u najavi utakmice sa Španjolskom izbornik Slaven Bilić objasnio je zašto se to dogodilo.

- Htio bih se osvrnuti na situaciju iz Praga kada sam zaboravio staviti ruku na srce. Čuo sam puno zaključaka koji nemaju veze sa istinom. Puno sam puta stavljao ruku na srcu, njegovao sam to prije i nastavit ću. U Pragu sam to jednostavno zaboravio. Bio sam koncentriran na igrače. Javna isprika, neće se više ponoviti - ističe Bilić.