Obavijesti

Sport

Komentari 14
IZBORNIK 'VATRENIH'

Bilić objasnio zašto nije stavio ruku na srce za vrijeme himne

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Bilić objasnio zašto nije stavio ruku na srce za vrijeme himne
Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prije početka utakmice protiv Češke u tijeku intoniranja hrvatske himne mnogi su primijetili da Slaven Bilić nije stavio ruku na srce

Admiral

Hrvatska je u prvom susretu Lige nacija pobijedila Češku s 2-1. Prije utakmice u tijeku intoniranja hrvatske himne mnogi su primijetili da hrvatski izbornik Slaven Bilić nije stavio ruku na srce. 

Povele su se tako rasprave po društvenim mrežama, no u najavi utakmice sa Španjolskom izbornik Slaven Bilić objasnio je zašto se to dogodilo. 

- Htio bih se osvrnuti na situaciju iz Praga kada sam zaboravio staviti ruku na srce. Čuo sam puno zaključaka koji nemaju veze sa istinom. Puno sam puta stavljao ruku na srcu, njegovao sam to prije i nastavit ću. U Pragu sam to jednostavno zaboravio. Bio sam koncentriran na igrače. Javna isprika, neće se više ponoviti - ističe Bilić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
A ŠTO AKO?! Ovako bi talijanski projekt Maksimira izgledao kad bi ga sredili po željama navijača
POGLEDAJTE GALERIJU

A ŠTO AKO?! Ovako bi talijanski projekt Maksimira izgledao kad bi ga sredili po željama navijača

Pitali smo umjetnu inteligenciju da preradi rendere pobjedničkog projekta arhitektonskog natječaja za Maksimir tako da ima spojeni krov i zatvorene kutove, u izvornoj i plavoj boji. Kako vam se čini?
Boban okrenuo ploču!? 'Nemam pravo ne boriti se za to da se respektiraju ideje navijača...'
AFERA STADION

Boban okrenuo ploču!? 'Nemam pravo ne boriti se za to da se respektiraju ideje navijača...'

Nakon što je danima uvjeravao javnost kako se radi o remek-djelu i kako će javnosti trebati vremena da prihvati da je prvonagrađeni rad Talijana za Maksimir najbolji, sad uvažava negodovanje navijača
FOTO Najljepšu Hrvaticu osvojio košarkaš: Odmah sam odlijepila
SPORTSKA LJUBAVNA PRIČA

FOTO Najljepšu Hrvaticu osvojio košarkaš: Odmah sam odlijepila

LAURA GNJATOVIĆ I FILIP VUJIČIĆ Romantična priča Miss Universe Hrvatske i košarkaša: ljubav kao iz filma! Susreti u dvorani, podrška na natjecanju i prošnja u Dubrovniku. Vjenčanje je na vidiku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026