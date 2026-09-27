Boban okrenuo ploču!? 'Nemam pravo ne boriti se za to da se respektiraju ideje navijača...'

Dinamo je u nedjelju navečer objavio odgovor predsjednika Zvonimira Bobana na ranije prozivke Bad Blue Boysa u kojima kažu kako su protiv izabranog pobjednika međunarodnog natječaja za arhitektonsko rješenje novog stadiona Maksimir. Boban je podsjetio kako je i on bio za to, ali i da nema pravo ne boriti se za mišljenje većine navijača kojima se opcija talijanskog arhitektonskog studija ne sviđa.

Objavu prenosimo u cijelosti:

"Drage Dinamovke i Dinamovci, dragi naši članovi, poštovana grupo BBB! Desetljećima smo se svi zajedno nadali da ćemo sagraditi novi plavi dom, naš novi Maksimir. Nakon dugog procesa u kojem su državna i gradska vlast uspjele riješiti imovinsko-pravne zavrzlame, izdvojiti velika sredstva, oformiti međunarodni stručni žiri, Grad Zagreb i Društvo arhitekata Zagreba pokrenuli su administrativni proces međunarodnog javnog natječaja za novi, gradski stadion Maksimir.

Jednoglasnom odlukom, između 88 prijavljenih radova iz cijelog svijeta, za pobjednika je izabran rad milanskog studija VG13 Architects. Struka ga je ocijenila najboljim u svakom smislu - urbanističkom, arhitektonskom, povijesno-identitetskom. S odgovornošću i vjerom da radim u najboljem interesu budućnosti našeg kluba glasao sam, kao i svi ostali članovi žirija, za to idejno rješenje.

Duboko ostajem pri tom uvjerenju, ali to je samo jedno dinamovsko mišljenje i nebitno je s koje funkcije dolazi. Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene.

Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo, kao ni itko drugi unutar Kluba, ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske, zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom.

Dinamo Zagreb iznad svih.

Zvone Boban"

Podsjetimo, Bad Blue Boysi su u nedjelju prijepodne objavili:

"Klub je, po našem mišljenju, vrlo jasno i precizno sažeo i artikulirao osnovna načela te želje velike većine navijača prije izbora idejnog rješenja novog stadiona. U izradi tog prijedloga, koji je većim svojim dijelom postao i temelj uvjeta natječaja, imali smo priliku iznijeti svoje prijedloge na poziv predstavnika Kluba te znamo koliko se ozbiljno pristupilo pripremi za ovaj proces.

Izabrano idejno rješenje nije u skladu s nekim osnovnim načelima tog prijedloga (zatvoren stadion te spojene tribine) i kao takvo ga ne možemo podržati. Očekujemo od Kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu primarno vode željama i interesima Kluba i njegovih navijača uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama, ono nadilazi uobičajene odluke koje Klub donosi, kao i one koji trenutno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju."

Sve radove u međunarodnom natječaju za novi Maksimir i objašnjenja stručnog žirija pogledajte OVDJE.