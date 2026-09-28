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A ŠTO AKO?! Ovako bi talijanski projekt Maksimira izgledao kad bi ga sredili po željama navijača

Pitali smo umjetnu inteligenciju da preradi rendere pobjedničkog projekta arhitektonskog natječaja za Maksimir tako da ima spojeni krov i zatvorene kutove, u izvornoj i plavoj boji. Kako vam se čini?
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A ŠTO AKO?! Ovako bi talijanski projekt Maksimira izgledao kad bi ga sredili po željama navijača
Izabrano idejno rješenje nije u skladu s nekim osnovnim načelima prijedloga (zatvoren stadion te spojene tribine) i kao takvo ga ne možemo podržati, poručili su u nedjelju Bad Blue Boysi na izbor talijanskog arhitektonskog studija kao pobjednika natječaja za novi Maksimir. A što ako bi se u idućoj fazi postojeći brutalistički dizajn prilagodio tako da doista ne bude "Propuh Arena", kako su je neki prozvali? | Foto: VG13 Architects / ChatGPT AI
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Izabrano idejno rješenje nije u skladu s nekim osnovnim načelima prijedloga (zatvoren stadion te spojene tribine) i kao takvo ga ne možemo podržati, poručili su u nedjelju Bad Blue Boysi na izbor talijanskog arhitektonskog studija kao pobjednika natječaja za novi Maksimir. A što ako bi se u idućoj fazi postojeći brutalistički dizajn prilagodio tako da doista ne bude "Propuh Arena", kako su je neki prozvali? | Foto: VG13 Architects / ChatGPT AI
Komentari 1

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