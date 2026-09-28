A ŠTO AKO?! Ovako bi talijanski projekt Maksimira izgledao kad bi ga sredili po željama navijača

Pitali smo umjetnu inteligenciju da preradi rendere pobjedničkog projekta arhitektonskog natječaja za Maksimir tako da ima spojeni krov i zatvorene kutove, u izvornoj i plavoj boji. Kako vam se čini?
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Izabrano idejno rješenje nije u skladu s nekim osnovnim načelima prijedloga (zatvoren stadion te spojene tribine) i kao takvo ga ne možemo podržati, poručili su u nedjelju Bad Blue Boysi na izbor talijanskog arhitektonskog studija kao pobjednika natječaja za novi Maksimir. A što ako bi se u idućoj fazi postojeći brutalistički dizajn prilagodio tako da doista ne bude "Propuh Arena", kako su je neki prozvali?
| Foto: VG13 Architects / ChatGPT AI
Izabrano idejno rješenje nije u skladu s nekim osnovnim načelima prijedloga (zatvoren stadion te spojene tribine) i kao takvo ga ne možemo podržati, poručili su u nedjelju Bad Blue Boysi na izbor talijanskog arhitektonskog studija kao pobjednika natječaja za novi Maksimir. A što ako bi se u idućoj fazi postojeći brutalistički dizajn prilagodio tako da doista ne bude "Propuh Arena", kako su je neki prozvali? |
Foto: VG13 Architects / ChatGPT AI
Izabrano idejno rješenje nije u skladu s nekim osnovnim načelima prijedloga (zatvoren stadion te spojene tribine) i kao takvo ga ne možemo podržati, poručili su u nedjelju Bad Blue Boysi na izbor talijanskog arhitektonskog studija kao pobjednika natječaja za novi Maksimir. A što ako bi se u idućoj fazi postojeći brutalistički dizajn prilagodio tako da doista ne bude "Propuh Arena", kako su je neki prozvali?
| Foto: VG13 Architects / ChatGPT AI
Umjesto četiri krova, zadali smo umjetnoj inteligenciji da ga spoji u jedan i pritom zatvori kutove, što je jedan od najčešćih argumenata u javnosti koji bi trebalo popraviti.
| Foto: VG13 Architects
Ovako bi to moglo izgledati u izvornoj boji.
| Foto: VG13 Architects / ChatGPT AI
Izvorni pogled panorame cijelog kompleksa.
| Foto: VG13 Architects
Prilagođena verzija stadiona bez rupa.
| Foto: VG13 Architects / ChatGPT AI
I verzija u Dinamovoj plavoj boji.
| Foto: VG13 Architects / ChatGPT AI
Pogled iz parka Maksimir.
| Foto: VG13 Architects
Foto VG13 Architects / ChatGPT AI
Foto VG13 Architects / ChatGPT AI
Dnevno održavanje terena.
| Foto: VG13 Architects
Foto VG13 Architects / ChatGPT AI
Foto VG13 Architects / ChatGPT AI
Noćna bakljada za vrijeme utakmice, ptičja perspektiva.
| Foto: VG13 Architects
Foto VG13 Architects / ChatGPT AI
Foto VG13 Architects / ChatGPT AI
Koncert, pogled s terena.
| Foto: VG13 Architects
Foto VG13 Architects / ChatGPT AI
Foto VG13 Architects / ChatGPT AI
Noćna utakmica, pogled s terena.
| Foto: VG13 Architects
Foto VG13 Architects / ChatGPT AI
Foto VG13 Architects / ChatGPT AI