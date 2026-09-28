A ŠTO AKO?! Ovako bi talijanski projekt Maksimira izgledao kad bi ga sredili po željama navijača

Izabrano idejno rješenje nije u skladu s nekim osnovnim načelima prijedloga (zatvoren stadion te spojene tribine) i kao takvo ga ne možemo podržati, poručili su u nedjelju Bad Blue Boysi na izbor talijanskog arhitektonskog studija kao pobjednika natječaja za novi Maksimir. A što ako bi se u idućoj fazi postojeći brutalistički dizajn prilagodio tako da doista ne bude "Propuh Arena", kako su je neki prozvali? | Foto: VG13 Architects / ChatGPT AI