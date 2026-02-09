Bilić odbio 'poziv u pomoć' posrnulog engleskog velikana

Potraga za novim menadžerom u engleskom drugoligašu Blackburn Roversu ne idu kako su to u klubu zamislili. Glavni favorit za preuzimanje klupe je iskusni Gary Rowett, nakon što je bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić (57), odbio poziv posrnulog engleskog velikana.

Vijest je objavio novinar Alan Nixon, dok je Alex Crook s TalkSPORTA otkrio kako je Bilić poručio čelnicima Blackburna kako ne želi preuzeti klupu usred sezone. Nixon je ranije izvijestio kako je Bilićev tim slao nejasne signale oko interesa za trenersku poziciju i kako je odugovlačio dogovor, zbog čega se povukao iz utrke.

Zagreb: Lokomotiva i Al-Fateh odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Blackburn se nalazi tek na 22. mjestu (od 24. momčadi) Championshipa s 32 osvojena boda. Klub želi dovesti iskusnog trenera, s bogatim pedigreom u engleskom nogometu, kako bi stabilizirao momčad i spasio je od ispadanja u treću ligu. Bilić ima bogato iskustvo u Premier ligi i Championshipu, ali nije spreman na ovaj izazov.

Podsjetimo, Bilić je vratio West Brom u Premier ligu u sezoni 2019./20., a vodio je i Watford u sezoni 2022./23. Posljednji posao imao je u saudijskom Al Fatehu kojeg je napustio u kolovozu 2024. godine.

Inače, u istom Championshipu sjajan posao radi bivši trener Dinama, Sergej Jakirović, koji je na četvrtom mjestu sa svojim Hull Cityjem.