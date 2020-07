Bilić: Ovo je veliki uspjeh, ali s vođenjem Hrvatske i Hajduka se ipak ništa ne može usporediti

Još ću dva-tri dana biti na Otoku, obitelj mi je u Hrvatskoj, a u domovinu dolazim na odmor. Mislim da ćemo imati tri, tri i pol tjedna odmora, rekao nam je Slaven Bilić (51) nakon što je s WBA izborio Premiership

<p>Molim te, samo nemoj duljiti, toliko sam izjava dao ovih dana i od sinoć, rekao je u svojem stilu <strong>Slaven Bilić </strong>na početku razgovora.</p><p>S njim se o nogometu uvijek može pričati satima, ali nakon ovakvih neprospavanih noći uvijek treba imati razumijevanja.</p><p>Pedeseta mu je na klupi <strong>West Bromwich Albiona</strong> bila sretna. Odigrao je 2-2 protiv QPR-a kod kuće, ali ostali rezultatu su mu išli na ruku. Vratio je WBA nakon dvije godine u Premiership, a u najjačoj ligi svijeta će se kao trener okušati drugi put nakon West Hama od 2015. do 2017. godine.</p><p>- Ujutro smo u razgovorima igrače pripremali na sve varijante. Jedna od njih je bila i ta ako bude neriješeno u posljednjih 15-ak minuta. Tako se i dogodilo, svi smo krenuli u napad, po pobjedu, ali nije nas išlo. Pitam kako stoji Brentford, a oni kažu 1-1, desetak minuta do kraja. Nismo se mogli osloniti na to. Gol Brentforda njih vodi u <strong>Premiership,</strong> mi i dalje napadamo i napadamo, a onda mi kažu da Brentford gubi 2-1 od Barnsleya. Pitam koliko je do kraja, odgovaraju da je nadoknada. Sve se mijenja, stanimo na loptu i čuvajmo 2-2, jer ako primimo gol i Fulham zabije, onda opet ostajemo bez drugog mjesta. Rekoh sam sebi: 'Ako Brentford zabije dva gola za pobjedu u sudačkoj nadoknadi, onda ljudima svaka čast, ali vjerujem da neće' - prepričao nam je trenutke drame u Championshipu bivši hrvatski izbornik.</p><p>Englezima je nakon ulaska u Premiership poručio kako osjeća isti ponos kao kad je bio hrvatski izbornik.</p><p>- U svakom poslu, u svakom klubu sam davao sve od sebe. Tako je i ovdje, dao sam posljednji atom snage da uđemo u Premiership. Emocije su jake, to je razumljivo, ovo je veliki uspjeh, ali se s vođenjem <strong>Hrvatske </strong>i Hajduka ništa ne može usporediti, to su neke posebne emocije - kaže Bilić, koji je rođeni Splićanin i hajdukovac cijeli život. Splićane je vodio na početku trenerske karijere 2001/2002., a izbornik je bio od 2006. do 2012. godine.</p><p>Mnogi su ovu dramu s WBA usporedili s onom dramom s Turskom u Beču u četvrtfinalu Eura 2008. godine. Izgrlio se Slaven s igračima na travnjaku, a onda je imao medijskih obveza.</p><p>- Navijači su bili na ulici, na cesti pokraj stadiona i igrači su otišli slaviti s njima. Ja nisam mogao, nisam izlazio zbog obveza, ali vidio sam da je bilo veselo. Naravno da se u takvim trenucima ne pazi na nekakvu distancu, ne razmišlja se o koroni. Pa tako se slavilo i u Liverpoolu i Leedsu i logično da su i naši igrači i navijači tako proslavili ovaj rezultat - kaže nam Bilić.</p><p>Još će kratko ostati na <strong>Otoku</strong>, a onda...</p><p>- Bit ću tu još dva-tri dana, završiti neke stvari, a onda idem obitelji u Hrvatsku. Svi su u domovini, a i ja dolazim na odmor. Baš mi treba odmor nakon ove drame i stresa. Mislim da ćemo biti na odmoru tri-tri i pol tjedna, a onda počinju pripreme za Premiership. Oni tek trebaju odlučiti kad počinje sezona, tako da imamo vremena za dobar odmor - rekao je Bilić.</p><p>Za kraj smo mu rekli kako su Hrvati u velikom broju gledali njegovu posljednju utakmicu protiv QPR-a, kako su se živcirali i navijali za njegov WBA. Velika je stvar da ponovno imamo trenera u Premiershipu.</p><p>- Vole vas ljudi, Slavene - rekli smo mu za kraj, a on je odgovorio: Volim i ja njih.</p><p>Držali smo se dogovora, razgovor nije trajao predugo. Bit će još prilike. Za koji mjesec opet će Bilić voditi utakmice protiv velikana: Manchester Uniteda i Liverpoola...</p>