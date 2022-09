Bilić poručio Petkoviću: Ne treba nam to, moraš biti gladan gola! Mi nemamo 'devetku'...

Svima je drago otići na final four, jako sam zadovoljan, čak bih rekao da je bilo odlično, komentirao je Slaven Bilić pa pojasnio:

- Agresivno, kombinatorno, kvalitetan pas, trkački odlično... Pa i nakon što smo poveli, bilo je bliže 2-0 nego 1-1. Velika pobjeda Hrvatske, velika...

Bivši je izbornik u studiju Nove TV uz Roberta Jarnija analizirao trijumf Hrvatske nad Danskom 2-1 i dolazak na čelo skupine Lige nacija. Korak do final foura, za što nam treba ili pobjeda u Beču nad Austrijom ili da Danska ne pobijedi Francusku u posljednjem kolu.

- Pa Dancima su ovo jedina dva poraza, osim nevažne utakmice u zadnjem kolu kvalifikacija, nakon onoga što se dogodilo Eriksenu na Euru. Imaju odličnu momčad, a taj im je događaj bio kao neki 'peti element' za atmosferu. Ali, ipak nemaju rješenja naprijed, neku ekstra klasu osim Erkisena, nema 'killera'. Dođu u zadnju trećinu i ne mogu do gola.

Potom je pohvalio akciju kod prvoga gola naših:

- Sosin je gol čista matematika: ako u napadu imaš u šesnaestercu pet igrača, protivnik mora imati šest ili sedam, zato je Sosa sam na rubu. A on je htio tako pucati, to je bio rutinerski gol, nije slučajno pogodio. Borna je ljetos bio želja velikih klubova, ne žuri mu se, a mi smo s njim i Barišićem pokriveni. Hrvatska stvara igrače. Ja sam slušao da ima problema defanzivi, da je više lijevi bočni, ali ja to nisam vidio. Borna ima sve: pluća, drži stranu i, što je jako bitno ako igraš sa četvoricom u liniji, defanzivno je dobar.

Danskom je golu prethodila pogreška Josipa Šutala.

- To je čisto neiskustvo, jednostavno nepotrebno dodavanje. Kao i penal protiv Milana, isto neiskustvo. Ali zato je i bit će velik igrač, jer tako riskira! Nekad će mu se dogoditi takve stvari i treba naučiti da je nekad bolje nabiti loptu van. Sad je bilo bezbolno. I Gvardiol je pet minuta ranije probijao desnu stranu, što je isto nekad nepotrebno, ali zato je on Gvardiol. Ne boje se, ne razmišljaju o pogreški i to je dobro. Treba istrpjeti takve stvari, pogotovo kad su bezbolne.

Potom se vratio na napadače:

- Drži vodu priča da nemamo špicu, dvije šanse smo imali iz prekida, a dva gola zabili izvan šesnaesterca. Ali veseli me priča o veznima koji stalno idu naprijed, to me najviše veseli. Njih trojica aktivni su bez lopte, nisu samo distributeri. Prije bi često njih trojica držali loptu kao u banci, ali sva se igra odvijala ispred njih, dok je sada minimalno jedan od njih ulazio u prostor koji je otvarao Krama svojim izvlačenjem.

Majerov je gol ovako prokomentirao:

- Razlika nas i Danaca je što oni kad dođu do šesnaesterca moraju ići na stranu, a naši pred kaznenim prostorom odigraju neku ševu i stvore situaciju da Lovro sjajno pogodi.

Bruno Petković bio je kod toga gola 'mantinela'.

- Petković donosi dosta. U drugom dijelu prvog poluvremena nas je Danska stisnula i falio nam je netko da sačuva loptu, izbori faul. To Krama nije. Petko nam ne treba da nas dovede gore, uz takvu veznu liniju koju imamo, ali kad vodiš pa te protivnik stisne, treba ti. Jako je upotrebljiv, ali mora u reprezentaciji, pa i u Dinamu, odrediti da igra centarfora, ne treba nam kao desetka, čak ni Dinamu. A za centarfora moraš biti malo i gladan gola, biti više u šesnaestercu.

Tu se nadovezao Robert Jarni:

- Meni bi tu bio bolji Budimir. Petko ima više vica, za odigrati kratko dodavanje i slično, ali Budimir je igrač za spustiti loptu ili za centaršut, puno je agresivniji i traži loptu. Korisna su obojica.

Bilić je dodao:

- Budimir igra kako centarfor mora igrati. Može se diskutirati o kvaliteti, ali donesi ti dovoljan broj lopti u šesnaesterac i on je opasan. Nosi u zraku i zatvara linije dodavanja, ne želi se odmarati kad se branimo jer je gladan. Ma stvorili smo mi dovoljno šansi protiv Danske, nema baš mjesta za pitanja 'kako će to biti pritov jačih?' jer nema baš puno jačih reprezentacija od Danske.

Perišića je pohvalio kao jednog od najkompletnijih igrača u svijetu, a onda je došla tema golmana.

- Livaković je prvi golman, Ivušić drugi - jasan je Jarni, dok je Bilić dodao:

- Treba biti jasno tko je prvi golman. Oni su čudne biljke i treba im samopouzdanje. Oko Livakovića je bilo upitnika, ali pomogla mu je Liga prvaka, gdje je imao velike obrane proiv Chelseaja. Sad je to idealno i za Zlatka, da se odredi da je on naš golman, neupitan je. Nažalost, Ivušić i ostali nemaju takve teške utakmice, a to je velik faktor, Livija ne impresioniraju suparnici jer igra svako malo na toj razini.

No onda je Bilić desetak puta pogledao snimku Eriksenova gola. I bez obzira na sjajan udarac, ustvrdio:

- Postoje golovi za koje si kriv, golovi za koje nisi kriv, ali i golovi koje možeš obraniti. Nije on kriv za gol, ali da je ovo polufinale SP-a... Nekad moraš obraniti i penal!

Uoči utakmice Bilić je analizirao prvu međusobnu utakmicu, kada je u lipnju Hrvatska pobijedila 1-0:

- U prvom poluvremenu su Danci posve izdominirali, u svakom segmentu. Ali nisu imali neke izrazite šanse. Da bi u drugom poluvremenz izašla sasvim druga Hrvatska.

Što i ne treba toliko čuditi jer su u nastavku zaigrali Modrić i Kovačić umjesto Jakića i Ivanušeca.

Osvrnuo se i na priče o 'vječnom' Luki Modriću:

- Stalno pitanja do kad će igrati, kad će se oprostiti. Ali Luka uživa u tome, nije on tu zbog brojke, 200 nastupa ili slično nego zato što treba reprezentaciji. Pa ako se osjeća dobro, zašto ne bi još igrao?! Igrati za reprezentaciju je gušt. Ako nisi teret. A on definitivno nije. Tjelesno je sjajan, on trči, diže tempo u završnici...

Uoči utakmice osvrnuo se na dvojbe oko sastava. Odnosno, kako uvrstiti u sastav Oršića i Petkovića, koji igraju u sjajnoj formi.

- Oršić ne može u ovom sustavu! Odnosno, može jedino umjesto Perišića. A Petković može. Kramarić je napadač, voli jednoga uza sebe, ali mi nemamo devetku poput Kanea ili Haalanda, jednostavno ga nemamo od Mandže. Nije to ni Rebić. Ali sreća je da naša vezna linija dovede cijelu ekipu naprijed, bez nabijanja lopte. Kad zagospodare terenom onda naprijed i nije tako bitan raspored, svi su blizu šesnaesterca: i Perišić i Pašalić i ostali imaju vremena doći. Krama je apsolutno golgeter, ali treba igrati na način kako se traži od centarfora. Petko je ta kvaliteta, pa i Budimir. Često krilni i vezni igrači žele imati opciju, da znaju da je tamo špica kojem može dati loptu.

