Bilić razočaran suđenjem: Sve ključne odluke bile su protiv nas

Jako sam razočaran tom odlukom. Kroz cijelo drugo poluvrijeme sam se osjećao kao "mali West Brom", kad su sve ključne odluke išle protiv nas. Gledao sam nekoliko puta i za mene je to čisti penal, rekao je Bilić

<p><strong>West Bromwich Albion</strong> je u subotu navečer minimalno poražen (1-0) na gostovanju kod <strong>Manchester Uniteda</strong>, a osim završnog rezultata menadžera WBA <strong>Slavena Bilića </strong>razočarale su odluke glavnog suca <strong>Davida Cootea</strong>. Naime, domaća momčad je jedini gol na utakmici postigla iz penala u 56. minuti, a Portugalcu Bruni Fernandesu su trebala dva pokušaja, jer mu je prvi udarac gostujući vratar Johnstone obranio, ali je nakon intervencije VAR-a udarac ponovljen, jer je vratar napustio crtu prije udarca.</p><p>WBA je četiri minute prije mogao biti u poziciji da dođe do vodstva s bijele točke, jer je David Coote dosudio penal zbog prekršaja <strong>Fernandesa</strong>. No, nakon konzultacije s VAR-om i pregledavanja situacije glavni sudac je poništio svoju originalnu odluku.</p><p>- Jako sam razočaran tom odlukom. Kroz cijelo drugo poluvrijeme sam se osjećao kao "mali West Brom", kad su sve ključne odluke išle protiv nas. Gledao sam nekoliko puta i za mene je to čisti jedanaesterac na Conoru Gallagheru. Nije mi jasno zašto je promijenio odluku. Imali smo nesreću kad je Darnella Furlonga lopta pogodila u ruku i dosuđen je jedanaesterac, ali prije toga je bio čisti faul na Gallagheru - izjavio je Bilić za BT Sport pa nastavio:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bilić u WBA</strong></p><p>- Govorimo o 1-0 za nas, umjesto 1-0 za njih, što je velika razlika, pogotovo na gostovanju kod Manchester Uniteda. To je ključno, gotova utakmica - dodao je bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije čija momčad nakon devet odigranih utakmica još uvijek čeka na prvu pobjedu i sa tri boda se nalazi na 18. mjestu.</p><p>Nije mu to bilo lako gledati, a u jednom je trenutku Bilić opalio bočicu u teren od nervoze pa išao po nju da ne bi došlo do sankcija.</p><p>- Rekao sam dečkima nakon utakmice da smo svi razočarani jer osjećamo da smo nešto zaslužili, da smo trebali povesti u drugom poluvremenu. Rekao sam im da ostanu pozitivni, nastave ovako igrati, boriti se i trenirati, da zadrže ovakvo ozračje i da će pobjede doći - poručio je Bilić. </p><p>Razumijevanje za Bilićevu razočaranost iskazao je i suparnički trener<strong> Ole Gunnar Soskjaer</strong>.</p><p>- Imali smo dozu sreće. Vidio sam jedanaesterac koji je dosuđen pa poništen u utakmici Aston Ville i Brightona. Tamo mi se činilo da je bilo kontakta s loptom, ali i čovjekom. Činilo mi se da je to penal, kao i u našoj utakmici, ali oba su poništena pa ja možda ne tumačim dobro pravila - rekao je trener Manchester Uniteda koji se teško izborenom pobjedom popeo na 9. mjesto sa 13 bodova.</p><p> </p>