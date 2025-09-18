Bilić se vraća u Premiership? Priželjkuju ga u bivšem klubu

West Ham United rano je ušao u borbu za ostanak u Premier ligi, a pritisak na trenera Grahama Pottera raste iz dana u dan. Ime koje se pojavljuje kao potencijalni spasitelj jest ono Slavena Bilića. Prema izvještajima britanskih medija, predsjednik kluba David Sullivan ozbiljno razmatra mogućnost da hrvatskog stručnjaka vrati na klupu "čekićara" kako bi preokrenuo alarmantnu sezonu.

Klub se trenutačno nalazi na 18. mjestu ljestvice, u zoni ispadanja, a igra ne ulijeva povjerenje da se situacija može brzo popraviti. Strpljenje uprave je pri kraju. Izvori bliski klubu, poput uglednog talkSPORTA, navode kako je Potter dobio ultimatum: rezultati u nadolazećim utakmicama odredit će njegovu sudbinu.

U međuvremenu, Sullivan aktivno istražuje alternative, a čini se da je Bilić, koji je već vodio klub od 2015. do 2017. godine, iskočio kao prvi i najizgledniji kandidat za preuzimanje vruće klupe. Njegova dostupnost, s obzirom na to da je bez angažmana od kolovoza kada je napustio saudijski Al-Fateh, čini ga još primamljivijom opcijom.

Sjećanja na "Bilić-Ball"

Ideja o Bilićevom povratku budi nostalgiju među navijačima West Hama. Njegova prva sezona na klupi (2015/16.) ostala je urezana u sjećanje kao jedna od najuzbudljivijih u novijoj povijesti kluba. Bila je to ujedno i posljednja sezona na legendarnom stadionu Boleyn Ground, a Bilićeva momčad ispratila ga je sa stilom.

Igrali su atraktivan, napadački nogomet, popularno nazvan "Bilić-Ball", koji je donosio pobjede protiv najvećih engleskih klubova. Te sezone West Ham je završio na sedmom mjestu, osiguravši plasman u Europu, a igrači poput Dimitrija Payeta postali su globalne zvijezde pod njegovim vodstvom. Bilićeva strast pokraj terena i iskrena povezanost s navijačima stvorili su vezu koja se nije prekinula ni nakon njegovog odlaska u studenom 2017. Upravo taj emotivni kapital i poznavanje mentaliteta kluba mogli bi biti ključni faktori koji ga čine idealnim kandidatom za buđenje posrnule momčadi.

Iako je njegova druga sezona bila manje uspješna, obilježena teškom prilagodbom na novi, Olimpijski stadion, mnogi vjeruju da Bilić posjeduje autoritet i karizmu potrebnu da ujedini svlačionicu i vrati pobjednički duh.

Konkurencija i odluka koja se bliži

Iako je Bilić navodno prvi izbor, uprava West Hama razmatra i druge opcije. U medijima se spominju imena poput Nuna Espirita Santa, portugalskog stručnjaka s iskustvom vođenja Wolvesa i Tottenhama, te Seana Dychea, trenera poznatog po pragmatičnom i čvrstom pristupu koji je godinama uspješno vodio Burnley.

Svaki od kandidata donosi nešto drugačije. Nuno nudi taktičku fleksibilnost, dok je Dyche majstor za organizaciju obrane i borbu za ostanak. Ipak, Bilićeva prednost leži u dubokom razumijevanju kluba i podršci koju bi nedvojbeno dobio od navijača od prvog dana, što bi moglo biti presudno u ovako delikatnoj situaciji.