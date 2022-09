Bilić? Svi mu viču 'treneru', a ja bih mu najrađe rekao 'brate'

Austriju protiv Hrvatske na Ernst Happel stadionu u Beču predvodi stasiti napadač Marko Arnautović. Upravo nam je napadač Bologne postigao pogodak u prvom susretu u Gradskom vrtu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uoči samog susreta, posljednjeg u grupnoj fazi elitnog razreda Lige nacija, Arnautović je gostovao u programu NoveTV.

U sjajnoj ste formi, prenijeli ste lanjsku.

- Normalno, uvijek gledam da u svakoj utakmici napredujem i što boljem igram. Želim zabiti gol i pomoći momčadi, ali ponekad ide ponekad ne ide. Nemam neku posebnu motivaciju protiv Hrvatske. Imam u Hrvatskoj baš jako puno prijatelja i znam neke igrače iz reprezentacije.

Gvardiol? To je igrač koji vrijedi više od 60 milijuna eura.

- On se mora dokazati. On je mlađi igrač, ja sam stariji. Ne moram se više dokazivati. Drago mi je, to je ekstra igrač.

Igrali ste za Slavena Bilića u dva navrata. Kakav imate odnos?

- Brat. Nismo baš bili na nekom nivou jer nisam dobro igrao u West Hamu prvih šest mjeseci, ali kad smo bili u Kini, svaki dan smo sjedili. Zaje*avali se. Stvarno ga cijenim i želim mu puno sreće. Kad mi više nije bio trener mogao sam mu reći: 'Šta je brate, šta ima'. A kad mi je bio trener svi ga zovu 'treneru' ili 'mister', a ja da ga zovem 'brate'. Ne može. Super osoba i top lik za mene.

Zovu vas austrijski Ibrahimović.

- Ma ne. Nisam uopće takav. Kakav austrijski Ibra. Ja sam svoj i uvijek ću ostati svoj.

Inače, Arnautović će utakmicom protiv Vatrenih postati igrač s najviše nastupa u dresu austrijske reprezentacije. Bit će mu to 104. nastup u kojima je postigao 33 gola.

Najčitaniji članci